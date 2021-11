Elever byttede papir og blyant ud med bue og pil: Friluftsliv kom på skoleskemaet

VANDET:Fra fredag til lørdag skiftede en gruppe elever fra Dueholmskolen i Nykøbing bøger og blyanter ud med bue og pil, da de tog på friluftstur ved Vandet Sø.

Morsø Ungdomsskole havde søgt tilskud til turen fra Villum Fonden og derefter tilbudt de 30 elever, der alle går i specialklasser, en helt unik oplevelse i naturen.

- Vi har været virkelig heldige, at ungdomsskolen har peget på netop vores børn, og det er et samarbejde, som vi er meget taknemmelige for, siger Line Kruse Appel, pædagog på Dueholmskolen.

Efter en langtrukken coronatid, hvor eleverne i tide og utide har skiftet mellem hjemmeskole og skoledage med restriktioner, er det lige sådan en tur der skal til, for at få de unge mennesker rystet sammen igen, forklarer Line Kruse Appel:

- Det var svært for dem at finde tilbage i deres fællesskaber efter corona, og de er ikke helt på plads endnu, men vi håber, denne her tur kan give dem et skub i den rigtige retning.

Første punkt på dagsordenen, da eleverne ankom til søen fredag formiddag, var opbygning af lejr.

Her skulle bygges bål og rejses telte, inden der kunne tages hul på eftermiddagens aktiviteter.

Herefter blev eleverne delt op i mindre grupper. Nogle skulle dyste i at skyde med bue og pil, mens andre fik mulighed for at komme på sanketur, og så skulle der selvfølgelig snittes noget bestik inden aftensmaden.

Netop aftensmaden blev naturligvis tilberedt over bål. En lokal jæger havde stillet en råbuk og en håndfuld fasaner til rådighed, som de unge selv fik lov til at flå og partere, inden kødet kunne indgå i madlavningen.

Efter mørkets frembrud var der refleksløb på programmet. Forinden blev de unge grundigt instrueret i brug af kort og kompas af en tidligere soldat, og så var det ellers ud i mørket og finde vej, helt uden hjælp af en smartphone.

- Det var skønt at se, at lige fra de ankom med bussen, så var alle mand aktive, hjælpsomme og søde ved hinanden, siger Line Kruse Appel og tilføjer:

- Vi ved fra forskning, at naturen kan gøre noget godt for os. Og så håber vi, at de har fået nogle minder med hjem, som de kan huske tilbage på i lang tid.