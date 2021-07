Elisa Grauenkjær havde selv en mentor: Nu hjælper hun andre nystartede selvstændige

THY:Da Elisa Grauenkjær stod og skulle tage springet ud i livet som selvstændig, var det ikke uden en vis portion sommerfugle i maven.

- Jeg havnede heldigvis i den situation, at jeg fandt en mentor, der gerne ville hjælpe mig, og derfor ved jeg, hvor stor en hjælp, det kan være, siger hun.

Derfor har Elisa Grauenkjær selv været med til at arbejde for etableringen af et mentornetværk gennem Thy Erhvervsforum, hvor hun har siddet i bestyrelsen de seneste fem år.

Ordningen har fået navnet ”MentorMatch”, og den kan benyttes af alle virksomhedsejere i Thy. Her får de nyslåede iværksættere mulighed for at få tilkoblet en erfaren virksomhedsejer, der kan hjælpe og vejlede dem om udfordringer eller muligheder.

En sådan iværksætter er Dennis Jensen, der har startet bygge- og rådgivningsfirmaet Selvbyg Support, hvor han hjælper private med at bygge deres drømmebolig.

Han startede sin virksomhed op for bare et års tid siden, og derfor var det oplagt for ham at få kontakt til en virksomhedsejer, der har lidt mere erfaring.

- Som nyopstartet selvstændig, har man mange tvivlsspørgsmål i opstartsfasen, og jeg tror, at man ved at have tilknyttet en mentor, kan springe nogle af de udfordringer over, som man ellers ville have stået med på egen hånd, siger han og fortsætter:

- Jeg er overbevist om, at det vil give mig meget at have en mentor, og jeg synes, at alle nystartede erhvervsdrivende i området burde tænke det ind som en mulighed.

I alt 30 mentorer står klar som en del af mentorkorpset. De har vidt forskellige erhvervsmæssige baggrunde, men fælles for dem alle er, at de har erfaring og stor interesse for erhvervsudviklingen i Thy.

Dennis Jensens mentor er faktisk netop Elisa Grauenkjær, der startede sit eget og i dag kan kalde sig direktør i Vizuall Reklame- og Webbureau.

- Det er rart at kunne dele sin viden og erfaring, og vide at jeg kan hjælpe andre med at undgå de fodfejl, jeg selv har lavet. Der er jo ingen grund til, at vi laver de samme fejl alle sammen, siger Elisa Graunkjær.

På spørgsmålet om, hvordan hun finder tid til både en travl hverdag som selvstændig og samtidig kan være mentor, er svaret helt enkelt:

- Man tager sig tid. Når man som jeg selv har stået i situationen og ved, hvor meget det betyder, så prioriterer man det. Generelt er det bare fedt at se andre lokale virksomheder klare sig godt og blive dygtigere, siger Elisa Grauenkjær.

Hun opfordrer alle de iværksættere, der måtte sidde derude med tanker om, hvorvidt mentorordningen kunne være noget for dem, til at melde sig.

- Man må ikke føle, at man er til besvær. Tværtimod vil vi gerne hjælpe, fordi vi ved, hvor vigtigt det er, siger hun.

Thy Erhvervsforum, der står bag mentorordningen, tøver de ikke med at kalde ordningen for en succes:

- Det er imponerende at se alle de mentorer, der har meldt sig. Det fortæller noget om den helt særlige indstilling, der er til erhvervsudviklingen i Thy, siger erhvervskonsulent hos Thy Erhvervsforum, Lisbeth Bang Nielsen.