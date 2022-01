Elliot er U15-dregnenes største fan

SENNELS:Da håndbold-appen ”tophaandbold.dk” forleden opfordrede brugerne til at indstille et ungdomshold til at vinde en helt unik fan-oplevelse til Santander Final 4, var otte-årige Elliot Sandbæk Rokkjær fra Sennels Ikke i tvivl.

Det skal være drengene i U15 hos Thy Håndbold, der skal vinde.

For Elliot betyder håndbolddrengene alt, fortæller hans mor, Margrethe Sandbæk Rokkjær.

- Elliot er autist og han har bl.a. ADHD. Men siden han var tre år gammel har drengene taget ham til sig. Hans storebror Jonathan spiller på holdet og for Elliot er med til alt. Fx da drengene vandt Hannibal Cup i Ikast i september sidste år. Her fik han selvfølgelig lov til at løfte pokalen sammen med dem, fortæller Margrethe Sandbæk Rokkjær.

Interessen for håndbold dyrker Elliot også selv hos Thy Kids, der spiller i Lykkeligaen. Her får de unge lov til at spille på deres egne præmisser.

- Som autist er Elliot ellers meget tryghedssøgende, ligesom har han det nmeget svært med socialt samvær og larm. Men når han er til håndbold er han en anden, siger Margrethe Sandbæk Rokkjær.

Så idenne med at indstille U15-drengene til prisen var nærliggende.

- Vi har tit tænkt på, hvordan man siger tak til de her gutter. Det er jo svært at sige tak for alt, hvad de betyder for ham, siger hun.

På netadressen https://final4.tophaandbold.dk/afstemning han man fortsat stemme på Thy Håndbolds U15-drenge.

Vinder de, bliver de vist rundt ”behind the scenes” og får VIP-billetter til kampene og meget mere.

Udover Thy Håndbolds U15 er to andre hold fra lokalområdet med i afstemningen.

Det er HF Mors’ U19 og Morsø HK’s U13.