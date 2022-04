Elsk bliver grønstemplet: Lancerer t-shirts med bæredygtigt hædersmærke

KLITMØLLER:Det Thy-baserede modebrand Elsk har sat sig et ambitiøst mål om at være med helt i front for at skabe en mere bæredygtig tøjbranche.

En vigtig milepæl på den rejse er at tilbyde tøj og kommunikation, som også er til at forstå for slutforbrugerne, og som der er tillid til. Derfor har Elsk valgt at få certificeret en T-shirtkollektion til mænd med Svanemærket, som er det officielle miljømærke i Norden.

- En af de store udfordringer, vi har i modebranchen, er, at det er svært både at blive enige om definitioner og best practices for en mere bæredygtig tøjproduktion. Dermed bliver det også svært for forbrugerne at navigere i junglen af budskaber. Specielt fordi, der er få certificeringer og mærkninger, som forbrugerne rent faktisk kender, siger direktør Lars Riis og fortsætter:

- En certificering, som skiller sig ud, er Svanemærket. Hele 95 % af danskerne kender nemlig Svanemærket. Det er samtidig et stærkt mærke, fordi det ser på hele produktets rejse og sikrer, at tøjet har belastet miljøet mindst muligt i produktionen. Hertil kommer krav til både kemikalier, kvalitet og arbejdsforhold. Den høje miljøbarre og det høje kendskab har været de vigtigste årsager til, at vi har valgt at få certificeret en stor del af vores T-shirts til mænd med Svanemærket.

Hos Miljømærkning Danmark er der ligeledes glæde over, at Elsk har opnået licens til Svanemærket på en serie af T-shirts:

- Det er en glædelig nyhed, at Elsk nu kan lancere sin første serie af svanemærkede T-shirts. Der er i disse år et øget fokus på at producere tøj med omtanke for miljøet, og her er Svanemærket et stærkt redskab, fordi det har en holistisk tilgang og evaluerer miljøpåvirkningen i alle relevante faser af et produkts livscyklus, siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark og tilføjer:

- Svanemærket gør det enkelt for forbrugere at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter. Derfor bruger rigtig mange Svanemærket som pejlemærke i hverdagen – faktisk ser mere end 6 ud af 10 danskere efter Svanemærket, når de vælger varer.

Det er mere end 70 pct. af T-shirt udvalget hos Elsk, der nu er Svanemærket.