EM i Thy Cablepark: Det er en rigtig god sag

THISTED:- Det er en rigtig god sag...

Sådan faldt ordene fra borgmester Niels Jørgen Pedersen (V), da han fremlagde et dagsordenspunkt om muligheden af at yde et kommunalt tilskud på 312.500 kroner til afvikling af EM i wakeboarding i Thy Cablepark.

Kommunalbestyrelsen var tydeligvis enig i borgmesterens betragtning, for det kommunale støttebeløb blev godkendt uden bemærkninger til trods for, at sagen ikke har taget den normale vej gennem de politiske beslutningsprocesser.

Når EM-arrangementet kan komme på vandet i cableparken fra 22. til 29. august skyldes det ene og alene at krig i Ukraine og corona i Ungarn ikke har gjort det muligt at gennemførearrangementet i Ungarn som oprindelig planlagt. Og det blev cableparkens chance.

20. juni henvendte Dansk Vandski og Wakeboard Forbund sig til Thisted kommune med en ansøgning om støtte til EM-arrangementet i cableparken.

"Muligheden for at Danmark er kommet i betragtning skyldes, at Thisted Kommune allerede har investeret i nogle fantastiske faciliteter, som kan bære en event som denne. Faciliteterne kombineret med en stærk forening som drivkraft, vil på kort tid kunne løfte opgaven i at afholde et europamesterskab", står der i ansøgningen fra 20. juni.

To dage senere behandlede økonomiudvalget ansøgningen, som blev indstillet til godkendelse i kommunalbestyrelsen. Det skete på mødet 28. juni i vished om, at de 312.500 kommunale støttekroner suppleres af det tilsvarende tilskud fra Sport Event Denmark. EM-arrangementet har et samlet budget på 1.125.000 kroner.