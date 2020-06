Emil holder festival i baghaven: Tre dage med rock og bajere

AMTOFT:Hvad gør man, når ens yndlingsfestival som alle andre i denne corona-sommer bliver aflyst. Ja, hvis man er Emil Kirk Andersen fra Amtoft, laver man da bare sin egen rockfestival og inviterer vennerne.

- Jeg skulle have været til Copenhell og havde glædet mig. Så opstod den her idé om, at vi kunne da bare gøre det selv. Altså stille en scene op her i haven, skaffe nogle bands og så hygge os i teltet, siger Emil Kirk Andersen.

Han er ved at afslutte 2. g på Thisted Gymnasium, og det er klassekammerater herfra, som blandt andre bliver inviteret til den afmålte musikbegivenhed, som løber af stabelen i denne uge.

Eggheads og de andre

- Nogle fra min klasse spiller i bandet Eggheads, som vil give koncert onsdag. Så meget ligger fast af programmet her et dage før, det går løs, siger Emil.

Selvfølgelig tænker arrangøren i corona-baner, så deltagerantallet holdes nede på mellem 20 og 30 gæster, der så kan holde den påkrævede afstand til hinanden.

Vi er i Amtoft, nærmere bestemt på Amtoftvej 30 få hundrede meter fra Feggesundfærgens nordlige anløb. Her bor Emil med sine forældre, men det er faktisk hans morfar, som for syv år siden solgte den smukke, sorte trævilla til næste generation. Svend Erik Kristensen bor i dag inde i Amtoft, men han er lige nu fuldt engageret med at gøre klar til festivalen.

- Jeg fylder 77 år i dag, mandag, og de her to festtelte var nogle, jeg købte til min 60 års fødselsdag, men de kan stadig holde til at blive rejst. Jeg har været skibstømrer, udlært på Karstensens Skibsværft i Skagen i 1963, siger Svend Erik Kristensen ikke uden stolthed.

3 Min egen private festival. Emil Kirk Andersen gør klar til det lille rykind på onsdag. Foto: Peter Mørk

Morfar napper også en øl

Han har da tænkt sig at tilbringe tid i publikumsteltet under festivalen og få sig en øl eller to, mens musikken brager fra den overdækkede scene. Eggheads spiller syrerock med tråde helt tilbage til Jimi Hendrix, som ville være omtrent jævnaldrende med Svend Erik Kristensen, hvis guitarkoryfæet stadig var i live.

Også Emils farfar har været kraftigt involveret i opbygningen af festivalen. Det er den navnkundige pensionerede tømrermester Anders Andersen fra Hanstholm.

- Farfar har bygget scenen, som hviler på nogle paller, vi lånte af Tømmergaarden. Og mine forældre bliver også en del af det. De har 20 års bryllupsdag i denne uge, og det er derfor, festivalen er lagt på hverdage fra onsdag til fredag. Det spiller ingen rolle for deltagerne, for de har alligevel sommerferie, siger Emil Kirk Andersen.

Baggrund i Klejtrup Efterskole

Han spiller selv guitar og vil nok også være på scenen i løbet af de tre dage med et band, han spiller i. Emil har gået på Klejtrup Efterskole, hvor musik, specielt den elektrisk forstærkede, er temaet. Herfra deltager et skoleorkester i festivalens program.

- Der bliver også noget jam ud på de små timer, for vi forstyrrer ingen her, siger Emil.

Grunden er tilmed indhegnet, som en festivalplads bør bære, men det er for at holde rådyrene ude fra haven. De siges at være ret frække på disse kanter.