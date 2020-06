En blandet fornøjelse i Skive

Skive IK

Thisted FC

4-1

fodbold, serie 1 cup

SKIVE:Spillerne fra Thisted FC gav deres træner en noget blandet pose bolcher at tygge på, da de lørdag tog hul på træningsturneringen serie 1 cup på udebane mod Skive. For efter at have vist fantastik spil i første halvleg, gik gassen gevaldigt af ballonen efter pausen, og thyboerne endte med at tabe med 1-4.

- Vi spillede fantastisk i første halvleg, men vores systemskifte i anden halvleg gik ikke den vej, som vi håbede, siger Thisted-træner Thorbjørn Larsen.

Første halvleg forløb rigtig godt set fra TFCs side, og det lykkedes at presse skibonitterne helt i bund. I det 28. minut tilkæmpede udeholdet sig et straffespark, som dog blev misbrugt. Stik mod spil og chancer tog Skive så føringen kort inden halvleg, da opdækningen svigtede efter et hjørnespark.

Efter pausen forsøgte TFC sig med et 4-5-1-system, men det havde langtfra den ønskede virkning. TFC tabte totalt deres overtag fra før pausen, og Skive fik nu scoret to mål til stillingen 3-0. Trods en reducering fra Noah Iversen på straffespark, så satte Skive i kampens tillægstid det sidste søm i kisten med en scoring til 4-1.

- Det skulle vi have gjort bedre i anden halvleg, men nu fik vi set noget der fungerede, og noget der ikke gjorde, siger Thorbjørn Larsen.

Pausestilling: 1-0

Mål: 1-0 (43). 2-0 (52). 3-0 (79). 3-1 Noah Iversen (85). 4-1 (90).