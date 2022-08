En dansker, en islænding, en palæstinenser og en grønlænder går ind på et podie...

En dansker, en islænding, en palæstinenser og en grønlænder går ind på... nej, ikke en bar, men derimod på det podie, som de bedste jyske styrkeløftere i weekenden brugte til at dyste om de jyske mesterskaber i Haderslev.

Så dette er ikke begyndelsen på en vittighed, men derimod om, hvordan Thisted Vægttrænings Forening (TVF) i weekenden stillede med et vaskeægte verdenshold med fire nationaliteter repræsenteret ved mesterskaberne i Sønderjylland.

De fire atleter har det til fælles, at de alle bor i Thy og tørner ud for netop TVF. Tre af dem debuterede, mens en enkelt veteran sørgede for, at der også var rutine på holder.

Debutanterne var Christian Isler Bakke fra Thy i subjunior -74 kg klassen, Suersaq Kristiansen fra Thy og Grønland i subjunior -83 kg klassen og Ibrahim Rifai fra Thy og Palæstina i junior -105 kg klassen, mens rutinen kom fra Kristinn Árnason fra Thy og Island i senior -83 kg klassen.

Mesterskaberne, som var “Open”, hvilket betyder at alle alderskategorier konkurrerer i én og samme kategori uanset alder, var blandt de senere års største i deltagerantal, og konkurrencerne startede derfor klokken syv om morgenen både lørdag og søndag og fortsatte til langt ud på aftenen.

Første TVF’er på podiet lørdag morgen var debutanten, 16 årige Christian Isler Bakke, som med kropsvægt på kun 70 kg vejede let ind i -74 kg klassen. Og Christian imponerede stort med sin flotte tekniske udførelse af de tre discipliner og 9 løft af 9 blev godkendte af dommerne uden at han måtte “løfte sig helt i hegnet”.

Med 155 kg i squat, 92,5 kg i bænkpres, 195 kg i dødløft og en total på 442,5 kg som indbragte ham en samlet 7. plads viste Christian, at han er en ung mand med potentiale og talent for styrkeløft som bliver spændende at følge fremover.

Sidst på eftermiddagen var det så “verdensholdets” yngste mand, 15 årlige Suersaq Kristiansen, som skulle i konkurrence i -83 kg klassen. Og Suersaq, som startede sin “karriere” som deltager i Thisted Kommunes sommerferieaktiviteter i styrkeløft for skolebørn, fulgte godt op på Christians fornemme udlæg, selvom han havde en kontrovers med dommerne i forhold til hvor dyb man skal ned i disciplinen squat. En kontrovers som dommerne selvfølgelig vandt og Suersaq derfor fik underkendt sine to sidste forsøg trods de var løftet let og nærmest ubesværet. Men så tog han revanche i først bænkpres og herefter dødløft, hvor der ingen slingren var i valsen. Alle forsøg blev godkendte med alle dommer stemmerne og Suersaq’s resultat blev:

Squat 140 kg, bænkpres 110 kg, dødløft 180 kg og totalt 430 kg med overskud, hvilket rakte til en 15. plads. Og med tanke om, at Suersaq har 3 1/2 år tilbage som subjunio,r før han rykker op i juniorkategorien, var det en særdeles lovende debut.

Søndag morgen var det så blevet Ibrahim Rifai’s tur til at debutere. 19 årige Ibrahim er 1. års junior (19-25 år) og stillede op i -105 kg klassen. Og med en snusfornuftig og realistisk tilgang til opgaven valgte Ibrahim sine forsøg med omhu og uden at oversatse. Teknisk set var der heller ikke meget, at komme efter da Ibrahim fik 8 af sine 9 løft sikkert godkendte med dommerstemmerne 3-0 og kun det sidste forsøg i bænkpres - forsøg på PR - kiksede, og derfor blev Ibrahims resultat 152,5 kg i squat, 97,5 kg i bænkpres, 210 kg i dødløft og totalt 460 kg. Resultatet rakte til en placering som nr. 12 i klassen.

Søndag eftermiddag var det så blevet veteranen, 36 årlige Kristinn Árnason tur til at gå på podiet. Árnason deltog ikke trekamp som de tre debutanter, men i disciplinmesterkabet i bænkpres, hvor han tidligere har høstet mange medaljer og titler. Og den islandske thybo viste da også storform i - 83 kg klassen, hvor han i de to første løft klarede 165 kg og 172,5 kg. Men da han skulle ind til sit tredje og sidste forsøg på 177,5 kg skete det, som kan ske, men som sjældent sker. Fra løfterne bliver kaldt ind og til de har påbegyndt sit løft har de ét minut, hvilket er alt rigeligt i langt de fleste tilfælde. Men Árnason er en omhyggelig mand, som gør sig stort umage med at indtage den korrekte position og “opspænd”, inden løftet påbegyndes. Og det viste sig, at netop som overdommeren skulle til at give startsignal løb tiden ud og forsøget blev stoppet og løftet underkendt uden af være forsøgt løftet. Ærgerligt men heldigvis ikke af betydning for resultatet da Árnason med et sikkert margin til Aalborgs Jan Peters alligevel sikrede sig guldet og det jyske mesterskab i bænkpres 2022.

Herefter var “verdensholdet" fra Thys rejse ved at nå sin slutning. Rejsen der begyndte med afgang fra Thisted fredag kl. 17:30 sluttede sammesteds søndag aften efter en herlig weekend med JM-guld og tre nye talenter som gik fra debutanter til “rigtige” styrkeløftere.