En enkelt julebrandert i Thy og på Mors

THY-MORS:Ingen thyboer havde tilsyneladende kigget for dybt i julegløggen på arbejdspladsen torsdag. hvert fald fangede politiet ikke nogen spritbilister, da der torsdag sidst på eftermiddagen afviklede et par timers spiritusrazzia på parkeringspladsen på Thisted Kystvej over for fjordbadet.

- Når pladsen blev fyldt op, lod vi folk køre forbi, med mindre de sprang i øjnene. Vi var kun ude efter spirituskontrol og lod færdselsmæssige forseelser passere med en bemærkning. Skønsmæssigt har vi kontrolleret mindst 175, som pustede i et screeningsalkometer. Tre af dem blev prøvet efterfølgende, men deres promiller var langt under det tilladte. Vi er meget tilfredse med, at der hos så mange bilister ikke var antydning af spiritus, siger politiassistent Søren Ribens, Lokalpolitiet i Thisted.

Razziaen var en del af en landsdækkende julespritkampagne, som politiet gennemfører.

Bilist stak af

- Efterfølgende holdt vi en tilsvarende razzia på Chr. Hansensvej i Hanstholm. I tidsrummet 19.30 til 20.30 standsede vi 36 bilister. En enkelt af dem efterkom ikke anvisningen om at standse, men kørte gennem kontrollen. Vi eftersatte bilisten og stoppede ham på Glaspustervej. Han var spirituspåvirket, siger Søren Ribens.

Det drejer sig om en 31-årig mand fra Hanstholm. Han blev taget med for at få taget blodprøve og vil blive sigtet for såvel spirituskørsel og for at nægte at efterkomme politiets anvisninger.

- Godt tilfredse

Ingen af de øvrige kontrollerede bilister i Hanstholm havde sprit i blodet. På Mors var der ikke razzia, men et par patruljer kørte rundt og tog stikprøver. Det gav heller ikke anledning til sigtelser.

- Vi er godt tilfredse med, at vi ikke fik nogen fangst. Folk retter sig efter det her at dømme efter reglerne, siger Søren Ribens.