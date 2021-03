En fredag aften til kamp for et Thy i balance

THISTED:Det lyder måske lidt som et yoga-event, men der var ganske frit for svedende speltmødre fredag aften, da live-showet Thy I Balance løb af stablen i Thy Huset.

Thy Huset, der til daglig indeholder kontorfællesskab, var i aftenens anledning omdannet til ikke mindre end fire live-studier mellem whiteboards og ergonomiske hæve-sænkeborde.

Midt i lokalet udgjordes selve kommandocentralen af producer med pult, og på gulvet snoede metervis af ledninger sig af sted, næsten lige så smidigt som kamerafolkene, der havde den ikke ubetydelige opgave med at få det hele til at glide.

Aftenens værtspar var bysbarn og tidligere fodboldspiller Jesper Grønkjær i tandem med Michael Vendelbo Pedersen, handelschef i THI- & Thy Detailforum.

Øl-smagning var en fremtrædende del af aftenens program, selvfølgelig leveret af Thisted Bryghus.

Ingen af dem er gamle i gårde når det kommer til værtsrollen, men begge formåede på behagelig og jovial facon både at interviewe en borgmester og deltage i ølsmagning uden at ryste på hånden.

Der var blæst til kamp for det lokale handelsliv, og våbnene var øl, musik og god stemning. Coronakrisen har taget hårdt på butikslivet, og budskabet var klart: Hvis thyboerne vil beholde deres lokale butikker og sikre, at der stadig er noget at komme efter i de lokale gågader i fremtiden, så skal mulvarpeskindet op af lommen.

- Det, der har været kendetegnende for Thy under coronakrisen, er, at selvom det kan se træls ud, så samles man og forener kræfterne. Så jeg håber, at selvom nogle døre lukkes, så er der forhåbentlig nogle nye, der åbner sig, sagde borgmester Ulla Vestergaard (S), der var inviteret i det bløde hjørne til en snak om Thisted Kommunes arbejde for at støtte handelslivet.

Mere end 700 seere fulgte showet online på Facebook, og undervejs blev kommentarsporet brugt flittigt, ikke mindst under udtrækning af aftenens præmier. Inden showet var der nemlig solgt en portion Thy I Balance-gavekort, der kan indløses i de lokale butikker, og blandt køberne fandtes heldige vindere af alt fra frisk fisk til gokartture og kolde kontanter.

Nu er håbet, at de mange gavekort ikke får lov at samle støv.

- Hvis det her skal gøre gavn, så skal gavekortene ud og bruges hurtigst muligt, for så længe, de ligger hjemme i skuffen, så skaber de ingen omsætning, sagde Ole Beith fra Sparekassen Thy.