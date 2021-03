En god plan er vejen frem

NORDTHY:Nors, Tved og Øster Vandet er klar med en fælles udviklingsplan, og forskønnelse af bykernen i Nors står øverst på ønskesedlen.

- Vi har brug for at få en attraktiv bymidte i Nors, som er klyngens største bysamfund. Vi ønsker et samlende bytorv, hvor vi får trafikken omlagt og minimeret. Det skal skabe liv. Eventuelt skal der være en cafe sammen med købmanden og et vandbassin, skriver Jens Otto Nystrup, der er formand for lokalrådet, som har stået i spidsen for udviklingsplanens tilblivelse, i en pressemeddelelse.

Torvet kræver omlægning af trafikken og lokalrådet har allerede de arkitekttegnede skitser på plads.

- Nu går jagten ind på, at få realiseret det nye torv og trafikomlægningen, siger Jens Otto Nystrup, der ser frem til samarbejdet med Thisted Kommune og diverse fonde.

Esben Oddershede, formand for Klima-, Miljø og teknikudvalget i Thisted Kommune, ser også frem til samarbejdet.

- Det er dejligt med lokal opbakning og lokale initiativer, siger Esben Oddershede (V) og tilføjer:

- Vi har planer om byfornyelse i både Nors og Østerild i år. Det er der sat fem millioner kroner af til. Pengene skal blandt andet bruges til nedrivning af gamle huse, siger Esben Oddershede.

Sommerfuglelandet

Borgerne, som har været med i processen, har arbejdet med områdets identitet og besluttet, at det skal hedde Sommerfuglelandet. Der knytter sig flere tanker bag valget - blandt andet historien om sommerfugleeffekten, som er forestillingen om, at et vingeslag fra en sommerfugl på den ene side af kloden, kan starte en storm på den anden side af kloden.

- Det er et godt billede på, hvad Landsbyklyngen drømmer om, nemlig at det vi sætter i gang i klyngen vil sprede sig langt ud i Danmark, så området bliver kendt, siger Jens Otto Nystrup.

For at kunne bruge det i markedsføringen, har klyngen valgt sloganet Sommerfuglelandet - på kanten af Nationalpark Thy.

Meningen er, at den nye identitet skal bakkes op af konkrete initiativer som for eksempel plantning af sommerfuglebuske og kunst inspireret af sommerfugle.

Nye udviklingstiltag

Den nye fælles udviklingsplan har yderligere en række udviklingstiltag med; Mere forskønnelse, erhvervsudvikling og byggegrunde, forslag om en cykelsti mellem Nors og Tved, en MTB rute på Vendbjerg, bedre integration af tilflyttere og et tættere samarbejde mellem dagpleje, børnehave og skole samt bedre samarbejde mellem foreningerne. Endelig vil et nyt klynge-aktivitetsudvalg sætte gang i aktiviteter på tværs i klyngen.

Esben Oddershede er med på, at der skal laves planer for flere byggegrunde i Nors.

- Der skal også skabes flere muligheder for erhverv, men det hele kræver, at der laves nye lokalplaner. Det gode er dog, at der er liv i processen nu. Det betaler sig med borgerinddragelse, for så begynder der at ske noget, siger Esben Oddershede.

Udfordret af Corona

Udviklingsplanen er blevet til henover det seneste år med ti arbejdsgrupper i gang, og processen har været voldsomt udfordret af corona.

- Vi nåede lige at holde borgermøde 5. februar sidste år, hvor vi samlede over 100 borgere og fik nedsat ti arbejdsgrupper. Men så kom corona og satte en kæp i hjulet for vores mødeaktivitet, det var noget af en streg i regningen. Men heldigvis har der været små perioder, hvor vi kunne mødes henover sommeren, siger Jens Otto Nystrup.

Netop her et år efter, at Danmark blev lukket ned, lancerer Sommerfuglelandet - på kanten af Nationalpark Thy udviklingsplanen.

- Vi ville have offentliggjort udviklingsplanen til et stort borgermøde. Men det kan desværre ikke lade sig gøre lige nu. Så vi går og venter på, at der bliver lukket op igen, så vi kan samle folk igen, og vi rigtigt kan komme i gang med at realisere og uddybe projekterne. Under alle omstændigheder går Lokalrådet i gang med diverse kontakter til kommunen, siger Jens Otto Nystrup.