En hel egn var på pinebænken: I bedste fald er skolernes situation uændret

THISTED:Efter et forløb, som af flere er betegnet som "ikke kønt", traf et snævert flertal i Thisted Kommunalbestyrelse 27. juni beslutningen om en ny skolestruktur. Og var forløbet op til beslutningen ikke kønt, var debatten i kommunalbestyrelsen det heller ikke. Beslutningen, som blev taget med det snævrest mulige flertal, løser på ingen måde de udfordringer, kommunens folkeskoler står med, konkluderer Skole og Forældre, Thy og Hannæs, den lokale del af landsorganisationen for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen.

- Der var et smalt flertal for en beslutning, som egentlig ikke løser opgaven, nemlig at give et samlet løft til folkeskolerne i Thisted Kommune. I værste fald bliver skolerne under et dårligere stillet end før beslutningen, i bedste fald vil der være status quo på skoleområdet - og det var jo ikke det, vi havde håbet på, siger Michael Riber Jørgensen, formand for Skole og Forældre, Thy og Hannæs.

Det sker med tanke for, at skolebestyrelserne for samtlige 14 folkeskoler for snart et år siden bad kommunalbestyrelsen om en langsigtet plan for kommunens skolestruktur. Herunder også visioner for skoleområdet og om penge til at føre visionerne ud i livet, så en økonomisk udmagret folkeskole kunne få et løft.

Trækker pinen ud

Beslutningen om ny skolestruktur opfylder ingen af de ting. Ud over at lukke kommunens mindste skole i Vestervig var der også et snævert flertal for at sætte nogle mindstestørrelser for de enkelte skolers elevtal. Kommer det under 75, skal skolen lukke, når det ned på 100, åbnes en dialog om mulighederne for at sikre, at tallet ikke bliver lavere.

- Med kommunalbestyrelsens beslutning fik fire mindre skoler lov til at overleve, men det er ikke det samme, som at alt er godt. Mindstekravene vil gøre det svært at videreføre de skoler, så jeg tænker, det er det samme som at trække pinen lidt i langdrag. I hvert fald er der ikke truffet en politisk beslutning, der giver tryghed for deres fremtid, siger Michel Riber Jørgensen med tanke for situationen for Bedsted, Koldby, Vesløs og Østerild skoler - de to sidstnævnte er afdelinger under Hannæs-Østerild Skole.

Bestyrelsen for den lokalforeningen for Skole og Forældre i Thisted Kommune er - bagerste række fra venstre venstre Jane Reinhold Nielsen, Michael Riber Jørgensen (formand), Michael Nørgaard (suppleant), Stig Asboe (suppleant) og Henrik Nielsen. I forreste række Lise Christiansen, Lærke Lynge Kloster og Pia Balle Ravnborg (næstformand). Bestyrelsen tæller også Henriette Blander Steffensen. Lokalforeningen blev stiftet i februar 2023. Privatfoto

Han understreger, at henvendelsen fra de 14 skolebestyrelser ikke var en opfordring til at lukke skoler, men et ønske om, at skoleområdet under et blev set efter, fordi økonomien ikke var så god, som skolerne kunne ønske.

- Beslutningen om at lukke skolen i Vestervig vil ikke rykke mærkbart på skoleområdets samlede økonomi. Ønsket om at få set på skolestrukturen blev fremsat, fordi skolerne i Thisted Kommune økonomisk ligger i bund i Region Nordjylland og også lavt på landsplan. Og det vil de fortsat gøre, siger Michael Riber Jørgensen.

Han understreger, at Skole og Forældre, Thy og Hannæs forsøger at anlægge et overordnet syn på skolernes situation og fremtid.

- Små og store skoler kan noget hver for sig, og det er helt i orden at have et varieret og nært skoletilbud. Vil man det, vil der naturligt være nogle mindre skoler, konstaterer Michael Riber Jørgensen.

På bagkant af beslutningen om ny skolestruktur konstaterer han, at det fortsat er uklart, hvilke tanker der fremadrettet er for at udvikle folkeskolen som et samlet hele.

Ingen svar om fremtiden

- Vi ved stadig ikke, hvad man vil med den samlede folkeskole, og når vi har spurgt, får vi ikke noget svar. Men vi ved, at skolernes økonomiske situation fremadrettet fortsat er uklar. Også selv om kommunalbestyrelsen 27. juni gav udtryk for, at skolerne er et vigtigt område, og at der er behov for at se på den samlede økonomi. Men om det sker, tror vi først, når vi ser det. Med mindre der findes rigtig mange flere millioner kroner, vil vi fortsat stå med et samlet skoleområde, som økonomisk ikke er bedre stillet end før beslutningen om at lukke Vestervig Skole. Og det har vi for længst sagt ikke er godt nok.

Michael Riber Jørgensen understreger, at Skole og Forældre, Thy og Hannæs overordnet forholder sig til, hvad der er den bedste skole og til det ambitionsniveau, der kræves for at skabe den.

- Vil vi have ressourcestærke børnefamilier til kommunen, skal vi tilbyde en folkeskole, der matcher deres forventninger. Et økonomisk nedprioriteret skolevæsen hænger ikke sammen med tankerne bag "Thy for livet". Stor natur og arbejdspladser er en ting, men de basale tilbud skal også være i orden. Kvalitet i skolerne og i undervisningen handler om økonomi, men også om faglighed, men i forhold til økonomien har fagligheden ikke fyldt ret meget i debatten.

Tilbage står spørgsmålet, om der er truffet en langtidsholdbar beslutning om skolestrukturen

- Jeg ved det ikke, men jeg tør godt sige, at den næste kommunalbestyrelse også kommer til at forholde sig til skolestruktur, siger formanden for Skole og Forældre, Thy og Hannæs.