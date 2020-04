En hjælpende hånd: Virksomheder i Thy skal genstartes

THY:- Vi vil gerne understøtte et samlet erhverv, så flest muligt klarer sig igennem. Det kræver fremadrettet fokus på tiltag og initiativer, der sammen med regeringens tiltag samlet set kan styrke virksomhederne. Nogle af tiltagene tager vi selv her og nu action på, mens andre kræver mere forberedelse og er noget, som vi samarbejder med eksempelvis handle- og turismeaktørerne om, skriver erhvervschef Mikkel Johansen i en pressemeddelelse.

Et af de her-og-nu tiltag, som Thy Erhvervsforum lancerer efter påske, bliver et koncept, som man har valgt at kalde for genstart.

Man vil tilbyde både medlemmer og ikke medlemmer af Thy Erhvervsforum et omfattende tjek og revidering af virksomhedens forretningsplan med udvikling af nødvendige justeringer, der

passer til den nye verdensorden.

- Omdrejningspunktet bliver primært økonomi og forretningsudvikling, og arbejdet sker i tæt dialog og samarbejde med en række af lokalområdets rådgivere indenfor revision og forretningsudvikling, skriver Lisbeth Bang Nielsen, erhvervskonsulent i Thy Erhvervsforum

En af de rådgivere, der medvirker er administrerende direktør Henrik H. Galsgaard fra Landbo Thy.

- Det er helt klart et positivt og nødvendigt initiativ, at Thy Erhvervsforum nu tilbyder virksomhederne et målrettet ’sundhedstjek’ af forretningsplanen. Som situationen

er og forudses at udvikle sig, bliver det livsnødvendigt for virksomhederne at have styr på sin strategi, siger Henrik H. Galsgaard.