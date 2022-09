En medalje og en kæmpe nedtur for lokale styrkeløftere

THY-MORS: Thisted Vægttrænings Forenings unge talent, morsingboen Jacob Heise, vandt i weekenden bronze ved de nordiske mesterskaber i styrkeløft i svenske Jønkjøbing, hvor også klubkammeraten Benjamin Falgren Andersen, regerende nordisk mester i -83 kg klassen fra 2021, var med.

Heise, som har vist stor fremgang i denne sæson, hvor han bl.a. er regerende dansk mester, var ved NM i konkurrence mod bl.a. sin rival og landsholdskammerat Nicklas Jensen fra Haderslev. Og hvor det ved DM var Heise, der knebent trak det længste strå i det indbyrdes danske opgør, var det denne gang sønderjydens tur. Men desværre blev de begge overgået af svenskeren Hugo Almström, der løb med guldet.

Jacob Heise klarede 190 kg i squat, 122,5 kg i bænkpres og 240 kg i dødløft. Totalt 552,5 kg og 5 kg mindre end landsmanden der klarede 557,5 kg. og vandt sølv. Og da Heise er en anelse bedre end Jensen i den sidste disciplin, dødløft, kunne han potentielt have gået efter de 7,5 kg det krævede for at vinde sølvet. Men den manøvre var risikabel. For kiksede forsøget ville Nordmanden eller islændingen på 4. og 5. pladsen kunne gå forbi og sende Heise ud af medaljerækken.

Heise får dog kun lige tid til at komme hjem og pakke tasken om, inden turen næste weekend går til Bjerringbro hvor han deltager i DM bænkpres.

Benjamin Falgren Andersen der i 2021 vandt det nordiske mesterskab i -83 kg klassen kom til Sverige i “kanonform” for at forsvare sin titel. Og den unge thybo lagde da også ud i så overbevisende stil, at han efter de to første forsøg i squat havde taget et forspring på 20 kg til nærmeste konkurrent. Men så i sit tredje forsøg på 282, 5 kg gik det galt. Et alvorligt “smæk” i ryggen slukkede Falgrens drøm om sit andet nordiske mesterskab og tvang ham til at udgå. Landsholdets fysioterapeut frygtede på stedet, at der kunne være tale om en diskus skade, hvilket yderligere undersøgelser hjemme i Danmark må afklare. Ærgerligt for Falgren og Danmark da den senere svenske nordiske mester vandt på en total som svarede til Falgrens førsteforsøg i de tre discipliner. Men skader spøger man ikke med i styrkeidræt. Så det primære mål er nu i stedet, at komme sig over skaden og komme tilbage på podiet i konkurrence igen.