En skøn blanding: "Kulturel folkefest" med masser af oplevelser

THISTED:En kulturel folkefest med masser af oplevelser for thyboer og feriegæster i alle aldre. Og med hæder til et par thyboer, der har gjort noget særligt for det lokale kulturliv, som dagens højdepunkt.

Det er, ifølge Thisted Kommunes Kulturrummet, hvad der venter, når Thisted lørdag 21. maj, holder "Kulturens dag", arrangeret af Kulturrummet og Kulturelt Samråd.

Her omdannes midtbyen til en skueplads for alt det, som Thy kulturelt har at byde på. Lederen af Kulturrummet, Eva Sjælland, lover, at der bliver noget for alle:

- I en skøn blanding har vi både litteratur, kunst, musik og motion på programmet. For eksempel kan alle bogstaveligt talt træde ind i bøgernes verden, når biblioteket sammen med Thisted Lilleby lader figurer som Find Holger, Rasmus Klump og Flunkerne flytte ind, fortæller Eva Sjælland ifølge en pressemeddelelse.

I miniaturebyen på Plantagevej bliver der også koncert med Nordvestjysk Pigekor, og i Plantagehuset ved siden af inviterer Kulturelt Samråd til kulturmarked med mulighed for at møde de mange kulturaktører i Thy.

På Det Gamle Rådhus er der krea-værksted, samtidig med at man kan besøge Det Ny Kastets udstilling med kunstnersammenslutningen Corner. Og Biblioteket i Thy byder på litterær vandring i parken Christiansgave - med et detektivmysterium, som hele familien kan være med til at opklare.

Madværkstedet i Plantagehuset serverer frokostretter, som man kan tage med ud i byen - eller nyde på et picnictæppe i Christiansgave.

Ud over hæderen modtager vinderen af Thisted Kommunes Kulturpris denne figur af kunstneren Zoran Luka. Arkivfoto: Diana Holm

Prisfest i Christiansgave

Og netop Christiansgave er lørdag eftermiddag ramme om den store prisfest, hvor det afsløres, hvem der skal modtage Thisted Kommunes Kulturpris 2022. Prisen overrækkes af formanden for kommunens sundheds-, kultur- og fritidsudvalg, Torben Overgaard (K).

Samtidig uddeler Kulturelt Samråd for første gang en ny talentpris.

Det plejer at være Kultursalen på musikskolen, som er ramme om kulturprisuddelingen.

- Men i år har vi valgt at rykke den udenfor, så alle kan være med. Så kan hele familien tage picnictæpper, campingstole og madpakker med i Christiansgave og bidrage til fejringen af de kulturelle ildsjæle i Thy, siger Eva Sjælland.

Prisfesten akkompagneres af koncerter med Nicolai Noa og Jakob Sveistrup Duo, der præsenteres af Spillestedet Thy og Alive Festival.

Eva Sjælland vil også gerne slå på tromme for Stafet for Livet, indsamlingsarrangementet til fordel for Kræftens Bekæmpelse, der samme lørdag finder sted på og omkring Store Torv - med musikalske indslag ved bl. a. Nordvestjysk Pigekor og musikskoleelever.

Endelig er der efter prisfesten mulighed for at komme til efterfest i gården ved Plantagehuset, hvor der er koncert med musikskoleelever, med en ung thybo ved navn Anne Sophie og med bandet Smugler, der er en del af Thy Music Collective. Efterfesten er arrangeret af Musikskolen i Thy og URT (Ungdomsrådet i Thy).