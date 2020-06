En smeltedigel af aktivitet: 23 millioner kroner sikrer nyt liv på gammelt havneområde

Niels Jørgen Pedersen (V), tv., formand for den politiske styregruppe bag Cold Hawaii Inland-projektet, understreger, at ingen var i tvivl om målet, da kursen var sat for projektet på Synopal Havn, som til marts næste år ”genopstår” i en helt ny udformning. I midten projektleder Jonas Collin og teknisk direktør Mogens Kruse Andersen, th.