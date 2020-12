En velkommen hjælp: Fond støtter udvidelse af Thyhallen

THISTED:For Thisted Kommune kommer pengene ikke helt uventet, for Lokale- og Anlægsfonden har i flere år været involveret i processen omkring udvidelsen af Thyhallen. Men nu har fondens bestyrelse truffet beslutningen: Fonden støtter det store byggeprojekt med otte millioner kroner.

Det er især planen om at etablere et sundhedshus som en integreret del af idrætscentret, fonden finder interessant.

- Lokale og Anlægsfonden har tidligere udviklet projekter, hvor eksempelvis fysioterapeuter og andre sundhedsfaglige lejer sig ind i bygningen, men praksis er ofte, at man holder byggeri af sundheds- og idrætshuse adskilt, både funktionelt og organisatorisk. Det er vi nu med til at udfordre i Thy, som er et vanvittigt spændende eksempel på at introducere flere borgere til idræt og fællesskab, siger udviklingskonsulent Ola Mattsson i en pressemeddelelse fra fonden.

”Center for sundhed” skal opføres som en tilbygning til Thyhallens nuværende foyerområde.

I ankomstarealet bliver etableret et grønt område, ”haven”, og et mere intimt og diskret område til ophold, og udeområderne kan bruges fra morgen til aften. Lokale- og Anlægsfonden fremhæver, at Sundhedshuset både funktionelt, arkitektonisk og organisatorisk understøtter ambitionen om at introducere flere til idræt og fællesskab.

Med en pris på over 60 millioner kroner bliver denne etape den dyreste del af projektet.

To nye haller

I første omgang gælder det dog byggeriet af en ny multihal med blandt andet en springgrav for gymnaster og en ekstra hal i fuld størrelse til håndboldkampe - bygget i forlængelse af den eksisterende centerhal. Denne får også en grundig overhaling med blandt andet nyt gulv og lysanlæg. Og ikke mindst bliver tilskuerkapaciteten udvidet betragteligt i form af en mobil tribune, der også kan fungere som skillevæg mellem de to haller.

Første etape løber op i knap 42 millioner kroner - et beløb, som kommunalbestyrelsen i foråret enstemmigt sagde ja til, efter at man havde besluttet, at der skulle bygges en ”hel hal” i forlængelse af opvisningshallen - og ikke kun en hal i trekvart størrelse, sådan som det oprindelig var planen.

P+P arkitekter er rådgiver på projektet i samarbejde med Keingart.

Første spadestik til det store byggeprojekt blev taget i oktober. Jakobsen & Blindkilde vandt totalentreprisen for første etape i konkurrence med fire andre firmaer.