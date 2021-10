Endelig forløsning for HVA Sydthy

HVA Sydthy

Viborg Sdrm. IK

3-2

fodbold, serie 1

HURUP:I 11. forsøg lykkedes det endelig for hårdt trængte HVA Sydthy at hente sæsonens første point i serie 1. På hjemmebane mod Viborg Søndermarken hentede thyboerne nemlig en forløsende sejr på 3-2.

- Det var virkelig tiltrængt. Forløsningen efter kampen var virkelig stor, og man kan ærgre sig over, at det ikke er lørdag i dag, siger HVA Sydthy-træner Gotfred Schmidt.

Det startede ellers skidt for HVA Sydthy. Allerede i det 5. minut kom de nemlig bagud med 0-1. Kort tid før scoringen havde hjemmeholdet advokeret kraftigt for et straffespark, men dommerens fløjt forblev tavs. I det 19. minut kom værterne så bagud med 0-2, og så lignede det, at HVA Sydthy skulle indkassere endnu et nederlag. Der blev dog skabt fornyet spænding i opgøret, da Michael Stendorf fik reduceret efter et hjørnespark.

I anden halvleg var Michael Stendorf igen på pletten, da han havde sidst fod på et fornemt opspil og fik udlignet til 2-2. Kort før tid blev comebacket så fuldendt. Højrebacken Jacob Stensgaard havde sneget sig med i feltet, og han hamrede bolden i mål til slutstillingen 3-2.

- Det var virkelig en fortjent sejr. Efter at vi kom bagud, fandt vi troen og gejsten igen, siger Gotfred Schmidt, der samtidig lovpriser Michael Stendorfs præstation.

- Han blev kåret som kampens spiller, og han leverede en helt fantastisk løbeindsats, siger han.

Pausestilling: 1-2

Mål: 0-1 (5). 0-2 (19). 1-2 Michael Stendorf (28). 2-2 Michael Stendorf (54). 3-2 Jacob Stensgaard (87).