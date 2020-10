Jonas var ikke i tvivl: Nu er der konstateret corona-virus på hans farm

SJØRRING:Også en minkfarm på Rosvangvej ved Sjørring er testet positiv for corona.

Det fik indehaveren, Jonas Mikkelsen, bekræftet fredag over middag. Inden da var han dog ikke i tvivl om, at det forhold sig sådan, for dels var han selv testet positiv, dels havde der hele ugen været tydelige tegn på sygdom i besætningen. Overdødeligheden var stor, mens andre mink ikke tog føde til sig.

Nu venter Jonas Mikkelsen på, at Fødevarestyrelsen kommer og afliver hans dyr. Han har fået et løfte om, at det vil ske i begyndelsen af i næste uge.

- Det må hellere ske i dag end i morgen, så vi undgår, at smitten bliver spredt, siger han.

I alle tilfælde bliver der nu tegnet en cirkel på landkortet med en radius på 7,8 kilometer omkring Jonas Mikkelsens ejendom. Inden for det område ligger der 11-12 andre minkfarme, hvis dyr også står til at skulle lade livet - uanset om de er syge eller ej.

- Vi er frygtelig kede af, at vi hiver vores gode kolleger med ned. Politikerne er ligeglade med os. Det giver ingen mening, at raske dyr skal slås ned helt ud i en afstand på 7,8 km i luftlinje. Nu må Mette Frederiksen se at vågne op, siger han.

Jonas Mikkelsen kunne acceptere en mindre sikkerhedszone, måske to eller tre kilometer, kombineret med en intensiv testning af dyrene i nærområdet.

- Det er nogle familiers levebrød, der ryger nu. Og der er desværre nogle af dem, der ikke kommer i gang igen, siger han.

Selv har 43-årige Jonas Mikkelsen besluttet, at han, ”efter 14 gode år” nu siger farvel til pelsavlererhvervet.

- Jeg stopper nu. Så skal jeg ud og finde noget andet at lave, men hvad det skal være, det ved jeg endnu ikke, fortæller han, der har passet minkene sammen med sin 17-årige datter Line.

I Thy er Jonas Mikkelsen er en af mindst syv-otte pelsdyravlere, medarbejdere og familiemedlemmer, der er blevet testet positive i den seneste uge. Han fik testsvaret torsdag. Indtil nu føler han sig ikke voldsomt syg. Det er dog gået ud over lugte- og smagssansen, og han har trykken for brystet.

- Men det er mest psykisk, jeg har det skidt, siger han.

Den positive test for Jonas Mikkelsens farm kommer efter, at fire andre farme, alle beliggende på Grønnevej ved Hanstholm, ligeledes er blevet erklæret corona-ramt.

Endnu ikke på Mors

Også farme på Skradekær mellem Hanstholm og Østerild, i Arup og på Sennelsvej mellem Thisted og Sennels er under mistanke, men her forelå der endnu ikke testsvar fredag eftermiddag, fortæller Jesper Balle Kristensen fra Vils, formand for Thy-Mors Pelsdyravlerforening.

Hvis disse farme som forventet også bliver testet positive, vil der kun være fire eller fem af minkavlerne i Thisted Kommune, som ligger uden for de sikkerhedszonerne, hvor alle dyr skal slås ned.

Han kunne fredag glæde sig over, at smitten tilsyneladende endnu ikke er kommet til Mors. Her er alle minkfarme netop blevet testet som led en rutinetest hver tredje uge.