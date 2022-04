Endnu et race kørt til sejr af Malthe Jacobsen

Den 18-årige thybo Malthe Jakobsen sikrede årets første sejr for Cool Racing med to timers imponerende kørsel på den franske Formel 1-bane Circuit Paul Ricard. På næstsidste omgang overtog han føringen efter at have indhentet mere end 50 sekunder på konkurrenten.

Allerede under lørdagens kvalifikation stod det klart, at kombinationen Malthe Jakobsen og Cool Racing er absolut konkurrencedygtig. I sikker stil kørte Malthe sin Ligier LMP3-racer til pole position til søndagens løb; hans første pole position i European Le Mans Series. Og på trods af en drive-through straf til Michael Benham for at overskride banens afgrænsning gik alle tre kørere i fuldt angreb i alle løbets fire timer.

Omkring halvvejs i løbet blev Malthe Jakobsen sat i bilen med ét altoverskyggende mål: Den tabte tid skulle hentes. Og det blev den. Med stabile og hurtige omgangstider var Cool Racing-bilen tilbage i toppen af feltet inden det sidste pitstop med lige under en time tilbage. Her kunne en dårligt timet gulflagsperiode have kostet sejren:

— Vi tog pitstoppet tidligt for at jeg havde mest mulig tid på friske dæk, men lige da jeg kom ud af pitten kørte en anden bil af, så vi kørte under “full course yellow” - og så kunne de andre tage deres pitstop uden at miste så meget tid, fortæller Malthe, der som modsvar fandt et ekstra gear:

— Jeg fik besked på at give den alt hvad jeg kunne i håbet om at vi kunne lukke hullet op til førstepladsen - eller bare holde os i top 3. Men bilen kørte super godt og jeg var ikke i tvivl om at det kunne lykkes, så der blev virkelig kørt til. Det var mega sjovt, griner dagens vinder.

— Det har været det vildeste løb nogensinde! Jeg havde det virkelig sjovt derude, for bilen kørte perfekt og gjorde det nemt for mig bare at gøre mit arbejde. Cool Racing er sindssygt dygtige til at skrue sådan en bil sammen, og så har jeg de bedste teamkammerater man kunne forestille sig. Hverken Michael eller Mo har kørt racerløb hele deres liv, men det som de leverede på banen i dag kræver en rigtig racerkører. Vi har det fantastisk sammen, og det her er bare starten på et brag af en sæson, siger den unge kører fra Sennels.