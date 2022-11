Energi-udgifter presser haller på økonomien: Nu får de en lille økonomisk kompensation

THY:Høje priser på energi udfordrer lige nu budgetterne rigtig mange steder. Også hos de 13 selvejende haller i Thisted Kommune, hvor de ekstra udgifter til energi skønnes at betyde en ekstra udgift til el og varme på 1,7 mio. kroner for de 13 haller.

Nu er kommunen klar med en økonomisk håndsrækning til de 13 haller. Kommunalbestyrelsen besluttede i denne uge, at hallerne tilsammen får cirka 378.000 kroner som en økonomisk håndsrækning til at dække de en del af deres merudgifter til el og varme. De selvejende haller skal dermed selv finde et samlet beløb på 1,3 mio. kroner for at dække deres merudgifter til energi.

Torben Overgaard (K), formand for kommunens sundheds-, kultur- og fritidsudvalg, gjorde det klart, at der er opmærksomhed på hallernes situation.

- De har det svært med energiudfordringerne, særligt de haller, der bruger gas, sagde Torben Overgaard og tilføjede, at der var fundet en "lille kompensation" i form af de cirka 378.000 kroner til de selvejende haller.

Karsten Sørensen, halinspektør i Sjørring Idræts- og Kulturcenter, som er særligt udfordret af de stigende energipriser, har i Nordjyske tidligere kommenteret hallernes situation med ordene: Vi er på spanden..

Sjørring Idræts- og Kulturcenter er en af 13 selvejende haller. Ud af den skønnede merudgift til energi på 1,7 mio. kroner, står Sjørring Idræts- og Kulturcenter med en forventet ekstraudgift på 554.400 kroner og er dermed økonomisk hårdest ramt af de selvejende haller. Hallens andel af kommunens hjælpepakke er opgjort til 122.000 kroner.

- Hallerne rammes forskelligt. Alle betaler mere for elektriciteten, men de fire haller, som bruger naturgas - vi er en af dem - er ekstra hårdt ramt, har Karsten Sørensen tidligere sagt om sagen.