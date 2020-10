Energien og skarpheden manglede for Thisted FC

AAlborg kfum

thisted fc

1-1

fodbold, serie 1

AALBORG:Det unge hold fra Thisted FC i serie 1 er mod sæsonens afslutning helt med i toppen af serie 1, og lørdag skulle de forsøge at lægge yderligere pres på de andre tophold, da de på udebane mødte Aalborg KFUM, der frister en tilværelse i bunden af rækken. Kampprogrammet har været meget sammenpresset for Thisted-truppen, og lørdagens kamp var således den tredje på seks dage for thyboerne. Opgøret mod Aalborg KFUM endte 1-1 i en kamp, hvor de mange kampe måske sad en smule i benene på spillerne fra TFC.

- Spillerne manglede lige det sidste energi, men indimellem fik vi leveret noget fint spil, siger Thisted-træner Thorbjørn Larsen.

Fra første fløjt kom udeholdet under et massivt pres, men de fik dog afværget stormen. Efterfølgende tog TFC så teten i opgøret, og de kom også frem til to store chancer, men efter de første 45 minutter var stillingen uændret.

Fornyet energi

I anden halvleg virkede det som om, at thyboerne havde gravet noget tiltrængt energi op, for det var et Thisted-hold med mere overskud, der kom ud efter pausen. I det 59. minut kom så forløsningen, da Frederik Vestergaard Kristensen på formidabel vis hamrede et langskud i nettet, og så var Thorbjørn Larsens tropper på sejrskurs. Efter scoringen var udeholdet fortsat bedst, men kort tid efter fik Aalborg KFUM udlignet, da en tværbold endte hos Aalborgs KFUMs fysisk stærke angriber, der fik udlignet. I den sidste del af kampen pressede TFC på for endnu et mål, men trods et par kæmpe chancer, så endte opgøret 1-1.

- Det var lidt skuffende, for vi havde chancerne til at tage sejren, men Aalborg KFUM er også svære at spille mod, siger Thorbjørn Larsen.

Tæt række

Med lørdagens uafgjorte resultat indtager Thisted FC fortsat 1. pladsen i rækken med 21 point, mens Helsted Fremad på 2. pladsen har 20 point og en kamp i hånden. I næste runde møder Thisted FC netop Helsted Fremad i et vaskeægte topbrag på hjemmebane, og den kamp glæder Thorbjørn Larsen sig til.

- Det er en vigtig kamp, og jeg håber, at vi kan få revanche for vores nederlag til dem tidligere i sæsonen. Alt kan ske, men vi vil forsøge at gøre alt for at vinde kampen, siger Thorbjørn Larsen

Pausestilling: 0-0

Mål: 0-1 Frederik Vestergaard Kristensen (59). 1-1 (67).