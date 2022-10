Energipriser er et koldt gys til selvejende haller: Vi er på spanden

THY:Stigende energipriser er blevet en økonomisk udfordring for de selvejende haller i Thisted Kommune. En af de haller, der virkelig er udfordret på økonomien er Sjørring Idræts- og Kulturcenter.

Ud over en centerhal er her også en multihal, skyttecenter, motionscenter, fest- og konferencefaciliteter samt møde og klublokaler - og en svømmehal. Den burde normalt været åbnet umiddelbart efter sommerferien, men i år blev den først taget i brug med indgangen til uge 42, mandag 24. oktober.

Den udskudte åbning af svømmehallen er et af flere tiltag, der skal være med til at begrænse Sjørring Idræts- og Kulturcenters stigende udgifter til el og opvarmning, hvor dette års ekstraordinære udgifter forventes at løbet op i 554.000 kroner.

- Vi har sparet mellem 70 og 80.000 kroner på at udskyde åbningen af svømmehallen, men i forhold til den forventede ekstraregning på grund af de stigende priser på el og varme, rækker det ikke langt, konstaterer halinspektør Karsten Sørensen, som kommenterer situationen med ordene: Vi er på spanden.

Sjørring Idræts- og Kulturcenter er en af 13 selvejende haller i Thisted Kommune. Tilsammen skønner hallerne at få ekstraordinære udgifter i år til el og varme for samlet 1.709.204 kroner, hvoraf Sjørring Idræts- og Kulturcenter med en forventet ekstraudgift på 554.400 kroner er hårdest ramt. Thisted Kommune har fundet 378.286 kroner som hjælp til de selvejende haller. Heraf har Sjørring Idræts- og Kulturcenter udsigt til at få 122.000 kroner, men herudover skal de 13 selvejende haller selv finde 1,3 mio. kroner til dækning af de stigende energiudgifter.

- Hallerne rammes forskelligt. Alle betaler mere for elektriciteten, men de fire haller, som bruger naturgas - vi er en af dem - er ekstra hårdt ramt, siger Karsten Sørensen.

Hallerne gjorde i foråret kommunen opmærksom på, at stigende energipriser udfordrede økonomenen. I denne måned er sagen landet på politikernes bord. I morgen, onsdag, tager økonomiudvalget stilling til en indstilling fra udvalget for sundhed, kultur og fritid, som lægger op til "hjælpepakken" på 378.286 kroner, men også stiller de selvejende haller i udsigt, at de selv skal finde samlet 1,3 mio. kroner for at dække deres stigende energiudgifter.

- Allerede før sommerferien stod det klart for os, at vi havde brugt de penge, der var budgetteret med til el og varme i 2022, så selv om vi får en håndsrækning fra kommunen, løser det på ingen måde den økonomiske udfordring vi står med. Så spørgsmålet lige nu er, hvad kan vi gøre, hvad skal vi gøre og hvad må vi gøre for at rette op på situationen, siger Karsten Sørensen og tilføjer, at den nærliggende løsning - at lukke haller og svømmehal helt ned - næppe er farbar. Står bygningskomplekset uden varme, vil det give utilsigtede skader.

- Vi kan sænke temperaturen i bygningerne, varme vandet i svømmebassinet knap så meget op - og slukke alt overflødigt lys. Det sidste er sket, og brugerne har allerede bemærket, at der er mørkt omkring hallerne. Nu kan de også begynde at mærke, at det bliver koldere.

Karsten Sørensen fortæller, at idræts- og kulturcentret har Thisted Kommune som en af sine store "kunder", men at 12 andre foreninger også bruger faciliteterne.

- I forhold til kommunens egne haller har de selvejende haller forholdsvis flere daglige brugere. Derfor undrer det mig, at kommunen har fundet godt en halv million kroner som hjælp til sine egne haller, mens de selvejende haller selv må finde 1,3 mio. kroner ud over de penge, vi er stillet i udsigt fra kommunen.

Halinspektøren konstaterer, at de penge de selvejende haller mangler for at betale stigende energiomkostninger, kan skaffes ved at optage lån. Hvis de får lov til det af kommunen.

- Men det er en uholdbar løsning, hvis vi skal gældsætte os for at betale strøm og varme i en situation, hvor ingen ved, om vi skal gøre det flere år i træk. Ingen har interesse i, at vi ender med en kæmpe gæld for at holde varmen her og nu, siger Karsten Sørensen.