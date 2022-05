Energiselskab scorer højt på passive investeringer

THY-MORS:Thy-Mors Energi A.M.B.A. er og bliver et økonomisk solidt selskab. I 2021 kunne det andelsejede energiselskab for Thy, Mors og Thyholm lægge yderligere på den formue, der gennem mange år er opsparet primært i infrastruktur til el og fibernet. Egenkapitalen nåede ved årsskiftet op på hele 1,41 milliarder kroner.

Der var også et solidt sort tal på bundlinjen, fremgik det, da selskabet onsdag holdt repræsentantskabsmøde med aflæggelse af årsrapport. 16.164.000 kr. blev resultatet for 2021, hvilket er fire millioner kr. bedre end i det coronaplagede 2020. Men der er i høj grad tale om passiv indtjening, forklarede økonomichef Helle Baunsgaard Aachmann over for forsamlingen på Løvevej i Thisted:

- Koncernen ejer værdipapirer for 200 millioner kr., og de gav et afkast på 27,5 mio. i 2021. En klar forbedring i forhold til 2020, hvor afkastet var negativt. Vores holdingselskab, der blandt andet sælger ydelser til vores øvrige selskaber, fik et underskud på 7,7 mio. kr. Heraf stammer de 6,5 mio. kr. fra selskabet Scanenergi, der virkelig var udfordret med et underskud på 36,5 mio. kr., sagde Helle Aachmann.

Scanenergi med domicil i Ikast ejes i fællesskab af 12 energiselskaber, men Thy-Mors Energi har en relativt stor andel på 21,5 procent. Dette selskab forhandler el til erhvervskunder og har ofte påført sine ejere tab. Aktuelt er det store udsving på energimarkederne, der bærer årsagen.

Staten sætter indtægtsloft

Tab var der også tale om i koncernens elnetselskab, der netop har skiftet navn til Netselskabet Elværk A/S, blandt andet for at signalere den af staten pålagte distance til koncernens øvrige aktiviteter. Netselskabet fik ganske vist et årsresultat på 2,7 mio. kr., men det kunne have været højere, hvis ikke selskabet i slutningen af året havde været presset til at sænke taksterne og derved skabe en underdækning på 10 millioner kr. For at få de penge i kassen i indeværende år, er man bundet af et loft, idet regulering højst må udgøre 25 procent af selskabets indtægtsramme.

- Så for ikke at stå i den situation, at vi smider mulig omsætning og positiv likviditet på gulvet, har vi anmeldt en stigning i taksterne pr. 1/9, hvor vi i de sidste fire måneder af året skal forsøge at indhente den del, der ligger over loftet. Elnettet er udråbt som en stor spiller i den grønne omstilling. Vi forventer, at der bliver stort behov for investeringer, så derfor er det vigtigt, at vi ikke mister likviditet, sagde Helle Aachmann.

Nyt klimaråd for Mors

Disse planlagte grønne investeringer blev nærmere beskrevet af administrerende direktør Lars Peter Christiansen og formand Robert Hove. De kanaliseres især gennem Klimaalliancen Thy og konkrete planer om vindmøller på havnen i Hanstholm. Formanden kunne dog melde om en indtruffet ligevægt mellem Thy og Mors:

- Det gør mig glad at kunne fortælle her i aften, at der nu er etableret et tilsvarende klimasamarbejde på Mors i form af Morsø Klimaråd. Det skal arbejde efter samme retningslinjer som Klimaalliancen Thy, nemlig en helhedsorienteret udvikling af den fælles energiinfrastruktur, sagde Robert Hove.

Via elhandelsselskabet blev der i 2021 åbnet op for salg af ladestandere til biler til private og mindre erhverv.

- I Thy-Mors Energi har vi tidligere afsat penge til i budgettet til at finansiere offentlige ladestandere for at understøtte udviklingen lokalt. Men vi ser nu en tendens til, at markedskræfterne tager over, og udbygningen af offentlige ladestandere bliver i overvejende grad varetaget af nationale og internationale aktører, sagde Robert Hove.

- Efterspørgslen på ladestandere i det offentlige rum er stærkt stigende og følger udviklingen i salg af el- og plugin-hybridbiler, sagde formand Robert Hove i sin beretning. Ude på Thy-Mors Energis parkeringsplads var billedet dog, at repræsentanternes brændstofbiler måtte placeres uden for båsene, mens adskillige pladser til elbiler stod tomme. Foto: Carsten Tolbøll

Flittig Kristian Jensen

I sit prospekt beskrev Lars Peter Christiansen den nye organisation Green Power Denmark, hvor han selv har fået plads i bestyrelsen. Den forener Thy-Mors Energis hidtidige brancheorganisation Dansk Energi med Wind Denmark og Dansk Solkraft.

- Den har som bekendt fået Kristian Jensen som direktør, efter at han meget kortvarigt var i spidsen for Hanstholm Havn. Men den tidligere udenrigsminister har virkelig gjort en indsats for at sætte sig ind i sit nye fagområde på meget kort tid, forsikrede Lars Peter Christiansen.

Der var ingen debat om beretningerne, men der var indkommet forslag fra fire andelshavere, som ikke sidder i repræsentantskabet. De lagde sig i slipstrømmen af de senere halvårsmøders eksternt fremsatte og forkastede forslag om øget åbenhed ved at slå til lyd for offentliggørelse af alt materiale, som forelægges repræsentantskabet, herunder bilag og referater.

- Hvis de vedtægtsændringer gennemføres, vil vi få 40.000 repræsentantskabsmedlemmer. Det giver ingen mening, at vi ikke kan tage en fortrolig diskussion i dette forum og eventuelt sende pressen uden for døren, hvis situationen kræver det. Vi har ikke noget at skjule, men vi har i visse situationer en tavshedpligt, sagde Robert Hove.

Forlagene blev forkastet med kun en stemme for og en, der undlod at stemme. Måske er det et større demokratisk problem for Thy-Mors Energi, at mødet havde rekordlav deltagelse af kun 71 ud af 90 valgte repræsentanter.