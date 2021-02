Kæmpe landbrugsfusion på vej

Bestyrelserne bag LandboThy, Landboforeningen Limfjord og Lemvigegnens Landboforening vil undersøge muligheden for at arbejde hen mod en fusion af de respektive foreninger og deres rådgivning til én forening med rådgivning. Fusionen vil være gældende fra 1. januar 2021.

Derfor nedsættes nu en fusionsbestyrelse, som skal kigge på mulighederne og komme med et oplæg på baggrund af tidligere møder. Direktør Henrik Hardboe Galsgaard fra LandboThy er af de tre bestyrelser udpeget som forhandlingsleder.

Såfremt dette arbejde ender op med forslag om fusion, skal eventuelt fusionsoplæg vedtages endeligt af de 3 foreningers generalforsamlinger.

Visionen er at skabe en stærk politisk forening med lokal forankring, der ejer og driver en fagligt velfunderet rådgivningsvirksomhed, der leverer konkurrencedygtig rådgivning - såvel økonomisk som fagligt, oplyser LandboThy i en pressemeddelelse.

Den nye virksomhed vil efter planen omfatte godt 200 medarbejdere og vil have ca. 1700 aktive medlemmer og mere end 4000 kunder. Det vil være en del af aftalen, at der udgår rådgivning fra de nuværende lokaliteter i Skive, Thisted og Lemvig.

Der er tale om tre økonomisk stærke og velfungerende foreninger med rådgivningsvirksomheder, som ønsker at sammenlægge ressourcer og kompetencer med det formål at sikre medlemmer og kunder adgang til den bedste service og rådgivning indenfor allerede kendte rådgivningsfelter i landbruget og samtidig være i front i forhold til rådgivning efterspurgt af fremtidens landmænd, fremgår det af pressemeddelelsen.

- Vi ser alle størrelser og typer af landbrug som lige vigtige og vil opgradere og sætte endnu større fokus på at servicere medlemmerne/kunderne, uanset hvilken ejerform de vælger for deres virksomhed, lyder det.

Også virksomheder uden for landbrugserhvervet vil kunne serviceres med bogføring, regnskab, udarbejdelse af løn samt strategisk virksomhedssparring af den fusionerede virksomhed.

Med fusionen ønsker de tre landboforeninger også at styrke den politiske indflydelse på vegne af medlemmerne. Det gælder for eksempel i forhold til vandplaner og CO2 reducerende klimatiltag.

En kommende forening og rådgivningsvirksomhed vil blive ledet af en direktion og en bestyrelse med valgte medlemmer fra hver af de 3 områder. Det sikrer en god kontakt til alle medlemmer og til de 6 kommuner, som foreningen vil komme til at dække.

En fusion vil styrke mulighederne for at udvikle rådgivningen og øge tiltrækningen af nye medarbejdere. Det er målet med fusionen at sikre den lokale forankring, at bibeholde fordelene i at være en lokal arbejdsplads som samtidig er en del af en større virksomhed, der kan løfte mere specifikke rådgivningsopgaver og give medarbejdere større mulighed for faglig udvikling, lyder det fra LandboThy.