- Enten graver vi os ned - eller også kommer vi videre

THISTED:Mors-Thy Håndbold fik sig en ordentlig snitter i midtugekampen ude mod Team Tvis Holstebro, og det gjorde nas i Mors-Thy-truppen.

Det lægger anfører Emil Bergholt, som selv bidrog med to scoringer i nederlaget på 35-24, ikke skjul på.

- Vi kan vælge to ting; enten graver vi os fuldstændigt ned. Eller også kommer vi hurtigt videre, siger den 23-årige stregspiller og kaptajn efter onsdagens kollaps.

- At vi tabte den kamp er ikke verdens største overraskelse. Det var mere måden, vi tabte på, der var brandhamrende ærgerlig, konstaterer Emil Bergholt.

- Jeg synes, vi er, hvor vi også var i slutningen af sidste sæson. Når vi får vores spil til at fungere både defensivt og offensivt, så er der tegn på, at vi bliver svære at have med at gøre. Men når vi ikke får vores spil op at køre, så kan det også gå meget galt, lyder analysen fra Emil Bergholt.

Allerede søndag får Mors-Thy-mandskabet chancen for at revanchere sig, når den falmede storklub KIF Kolding gæster Thy-Hallen.

- De er langt fra deres storhedstid, men jeg synes stadig, at de på papiret har et stærkt hold. Vi skal ikke tage noget for givet mod dem. Overhovedet ikke, fastslår Emil Bergholt.

- Vi har snakket om deres 7-mod-6 spil, og at de nok godt kan finde på at hive det frem, så det er vi forberedt på. Men ellers skal vi først og fremmest have fokus på vores eget spil og få det til at fungere, siger Mors-Thy-anføreren.

Kampen i Thisted fløjtes i gang kl. 15.30.