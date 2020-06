EPS-Recycle solgt til svensk koncern

THISTED:Den svenske koncern BEWiSynbra Group, der er en førende producent af flamingo i Europa, oplyser i en pressemeddelelse, at virksomheden har indgået en aftale om erhvervelse af visse aktiver, der stammer fra det danske genanvendelsesfirma EPS-Recycle.

EPS-Recycle, der ligger på Høgevej i Thisted, blev erklæret konkurs 14. maj. Firmaet har indsamlet og genanvendt flamingokasser fra fiskeindustrien, som komprimeres og knuses til plastikgranulat.

For de nye ejere er målet med overtagelsen, ifølge pressemeddelelsen, at styrke aktiviteterne inden for genanvendelse af flamingo. Til det formål har virksomheden etableret recycling-virksomheden BEWiSynbra Circular Denmark A/S.

Siden lanceringen af BEWiSynbra Circular i oktober 2018 har koncernen erhvervet tre genanvendelsesvirksomheder og oprettet et genanvendelsesfirma i Portugal. Med erhvervelsen af aktiver fra EPS-Recycle, vil virksomheden udvide og styrke sine aktiviteter til indsamling og genanvendelse af flamingo i Danmark.

Driften udføres af BEWiSynbra Circular Denmark A/S og ledes af Karl Erik Olesen, der også er administrerende direktør i BEWiSynbra Denmark A/S.

- Jeg er meget begejstret over denne overtagelse, der gør det muligt for os at videreudvikle vores genanvendelsesaktiviteter. Flamingo omdannes til granulat, der kan bruges i nye plast- og flamingoprodukter, udtaler han i pressemeddelelsen.

BEWiSynbra har et mål om at genanvende 60.000 tons flamingo årligt.