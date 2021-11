Er det her Nordjyllands skæveste juletræ?

THISTED:Aldrig har det været så kønt. Aldrig har det været så.... skævt!

Sådan kunne man passende synge, hvis man gik en tur rundt om det store juletræ på Havnetorv i Thisted. På torvet lige foran Det Nordjyske Mediehus’ nye domicil i byen har kommunen opstillet et af de helt store træer, som i denne tid skyder op på torve og pladser i hele regionen. Men præcis dette træ står altså ikke engang tæt på lige...

Her til morgen gik elektrikere i gang med at sætte lys på træet, og det kan være, at deres indsats også fører til en genopretning af det skæve men i øvrigt smukke træ. I mellemtiden er træet en kandidat til Nordjyllands skæveste. Men har du set et endnu mere skævt træ, så send da gerne et billede ind til os.