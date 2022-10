Er det virkelig nødvendigt: Politiker kritiserer mobilsnak for millioner

THISTED:I perioden fra 2020 til 2022 købte Thisted kommune mobiltelefoner til kommunalpolitikere og medarbejdere for et samlet beløb på 4.048.693,68 kroner. Hertil kommer i samme periode en udgift til abonnementer på 7.669.072 kroner plus andre 568.365,51 kroner til "tilbehør".

Det er mange penge, mener medlem af kommunalbestyrelsen Brian Nielsen, NB, som i forbindelse med arbejdet med Thisted Kommunens budget for 2023 stiller spørgsmål til kommunens udgifter til mobiltelefoner og abonnementer i perioden fra 2020 til 2022.

- Lige nu leder vi efter besparelser alle steder. Derfor bør vi også undersøge, om det virkelig er nødvendigt, at vi over de seneste tre år har haft en samlet udgift på 12,3 mio. kroner til mobiltelefoner, abonnementer og tilbehør, siger Brian Nielsen, der i udgangspunktet stiller spørgsmål ved, om samtlige kommunalbestyrelsens 27 medlemmer har brug for en iPhone 13 - eller om mindre kan gøre det.

- Jeg skal ærligt indrømme, at jeg ikke ligefrem fik ros for at bringe emnet op som en mulig besparelse, men jeg mener, at vi må se på, hvem der får stillet en mobiltelefon til rådighed. Det skal ske, hvis den er nødvendig, ikke kun fordi den er rar at have, siger Brian Nielsen og tilføjer, at han bruger sin private mobiltelefon og sit eget abonnement, også når han arbejder som kommunalpolitiker.

- Selvfølgelig er der personalegrupper, som har brug for en mobiltelefon for at passe deres arbejde. Det fremgår også af det svar, jeg fik, da jeg stillede spørgsmål om udgifterne på området, siger Brian Nielsen.

- Men når vi leder efter besparelser for at få næste års budget til at hænge sammen, er der en anledning til at se kritisk på, hvem der har udleveret en mobiltelefon fra kommunen og samtidig spørge om det er nødvendigt enten for at passe sit arbejde eller for at fungere som kommunalpolitiker. Og vi kan samtidig undersøge, om en billigere telefon kan være ligeså god.

Brian Nielsen stiller samtidig spørgsmål ved, om alle de, der har udleveret en telefon med abonnement, udelukkende bruger den i arbejdsmæssig sammenhæng.

- Vi beskattes med 250 kroner om måneden, når vi har fri telefon. Det lægger op til, at den også bruges privat. Også af kommunalbestyrelens medlemmer. Men sker det, bliver der vel også downloaded nogle apps, som måske kan kompromittere sikkerheden, hvis det er argumentet for, at der skal udleveres en fri telefon, siger Brian Nielsen.

Han mener ikke, at udgiften til telefonen er et argument for at stille den til rådighed.

- I dag er der stort set fri taletid og adgang til masser af data på de fleste abonnementer, så det er ikke udgiften til telefonen, der for mig at se er et argument for, at vi som kommunalbestyrelsesmedlemmer får en telefon til rådighed, siger Brian Nielsen med tanke for, at kommunen over de seneste tre år har brugt 7,5 millioner kroner på abonnementer. Tallet dækker også udgiften til dataabonnementer til tablets og computere.

- Som politikere har vi også tablets til rådighed. Hvorfor så ikke bare bruge dem, hvis vi skal søge oplysninger på nettet. Det behøver vi ikke en telefon til, siger Brian Nielsen.

Han fastholder, at han vil bringe udgiften til mobiltelefoner og abonnementer ind som en sparemulighed i budgetforhandlingerne.

- Forvaltningens forslag til effektiviseringer i kommunens økonomi kommer ud i alle hjørner - også der, hvor der kun er små besparelser at hente. Hvorfor ikke også se på, om der kan spares nogle penge på kommunalpolitikernes mobiltelefoner - og andre steder, hvor der stilles telefoner til rådighed. Det er mit forslag. Jeg håber, der er politisk vilje til at se på det, siger Brian Nielsen.