Er Silstrup-stenen en kæmpe? Nu har geologerne målt efter

SILSTRUP:Det er en stor sten, der stikker ud fra klinten ved Silstrup Hoved syd for Thisted. Men er den stor nok til at gøre sig fortjent til betegnelsen kæmpesten?

Det er to geologer fra GEUS (De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland) blevet klogere på, efter at de for nylig aflagde endnu et besøg ved Silstrup Hoved.

De to, Henrik Jønsson Granat og Ole Bennike, besøgte i marts stedet for at studere de moleraflejringer, som klinten er kendt for. Og så fik de øje på den store sten, som seks-syv meter oppe stikker enden ud af kippen.

- En kæmpesten under fødsel, erklærede Henrik Granat dengang med henvisning til, at stenen som følge af den naturlige erosion på et tidspunkt vil dratte ned på stranden.

Han kunne dog på det tidspunkt ikke sige, om den faktisk opfylder kriterierne for at være en kæmpe - i den forstand, at den så vil komme med i GEUS' database over Danmarks største sten. Så skal stenen nemlig være mindst fire meter på den længste led.

Men efter at han, bevæbnet med en landmålerstok, kravlede ned til stenen oppe fra toppen af klinten, er Henrik Granat nu ret overbevist om, at der er tale om en kæmpe. For selv om han ikke var i stand til at måle den præcist, så vurderer han, at den del, som stikker frem, er omkring tre en halv meter:

- Hvis der bare gemmer sig en halv meter inde i klinten, så er den fire meter. Altså en kæmpe!

Venter til den bliver født

Alligevel vil Henrik Granat ikke lige nu sætte stenen i Silstrup Hoved ind i GEUS' kæmpestensdatabase - som han selv er bestyrer af.

- Nej, det må vente til den bliver født, og vi kan se hvor stor den helt præcis er, siger han.

Hvornår denne fødsel finder sted, er et ganske åbent spørgsmål. Efter det første besøg på stedet var det Henrik Granats egen vurdering, at det kan tage mellem 10 og 100 år. Men at det for den sags skyld også kan gå meget hurtigere, hvis klinten bliver ramt af et tilstrækkeligt stort skybrud.

Og ifølge Kristian Svennevig, geolog i GEUS med ekspertise i skred, er de 10 år nok et mere realistisk bud end 100 år, oplyser Henrik Granat.

I slægt med Hundborgstenen

I alle tilfælde kunne han og Ole Bennike, efter besøget oppe ved "cliffhangerstenen", fastslå, at der er tale om en slægtning til den meget store sten, som for nogle år siden blev gravet fri ved Hundborg.

Begge består af lysegrå larvikit, med oprindelse i området omkring Larvik i det sydlige Norge. Og højst sandsynligt er de altså engang i den sidste istid blevet skubbet til Thy af den samme gletcher.