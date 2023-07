Erfaren surfer efter dramatisk redningsøvelse: - Det var for dumt

VORUPØR:Søndagens redningsøvelse ved Vorupør Strandfest, hvor redningsbåd og -helikopter blev forstyrret af kite- og windsurfere, afføder nu en reaktion fra surfermiljøet.

- Det var bare for dumt og uansvarligt. Jeg så selv øvelsen og lagde også mærke til en kitesurfer og en wind-foil-surfer, som slet ikke burde have været der. Det er mangel på ansvarsfornemmelse og måske en misforstået macho-demonstration foran en masse mennesker. De burde have forstået, hvad der var gang i og holdt sig væk. I stedet skabte de en unødvendig situation. De få kan ødelægge det for de mange, siger Klaus Sørensen, der er medindehaver af surfbutikken Westwind og selv har surfet siden 1987.

Derfor tilbyder Westwind at hjælpe surfermiljøet til en bedre forståelse af, hvad der sker i Vorupør. Kommunikationen skal være bedre.

- Surfingsporten blevet en folkesport og er i stadig udvikling i området. Men det skal skal bare være sådan, at redningsfolk og lokalområdet ikke skal generes, fortæller Klaus Sørensen.

Han fortæller, at de nu vil etablere et samarbejde med redningsstationerne og lokalområdet, samt knytte kontakt til de mange surfere, der har deres gang i butikken.

- Vi vil til næste års strandfest informere alle de steder, vi kan. Vi tilbyder at lave en flyer, som kan ligge på disken og i det hele taget informere til surferne om, at der er strandfest og redningsøvelse, og hvordan man skal forholde sig.

Han fortæller, at der allerede er etableret kontakt til Benny Bak fra Redningsstationen.

- Vi er vil gerne samarbejde, så det, vi så i søndags, kan undgåes, lyder det fra Klaus Sørensen fra butikken Westwind i Vorupør.