Erfaring er en god ballast, når der tages bestik af fremtiden

Freddy Nielsen er egentlig udlært som kommis i Brugsen i Agger, og han har langt fra taget den direkte vej til Hanstholm Havn. Turen gik via en sergentuddannelse og to år i USA, hvor han fik nys om, at der var mulighed for et job hos Hanstholm Ny Samler. Han fik jobbet og blev ansat som kontormand 1. maj 1979. Foto: Jens Fogh-Andersen