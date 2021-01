Erhvervsminister Simon Kollerup på sygeorlov

KØBENHAVN:Fra fredag den 8. januar er erhvervsminister Simon Kollerup (S), der er valgt i Thistedkredsen på sygeorlov.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) bliver fungerende erhvervsminister. Det skriver Statsministeriet i en meddelelse.

- Som følge af, at erhvervsminister Simon Kollerup på grund af sygdom midlertidigt er forhindret i at varetage ledelsen af Erhvervsministeriet, er ledelsen af de under erhvervsministeren hørende opgaver overdraget til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, skriver Statsministeriet.

Simon Kollerup står i spidsen for de forhandlinger om erstatning til minkavlerne, der siden november har kørt i Folketinget.

Selv skriver Simon Kollerup om sygdommen på sin Facebook-side:

"Inden jul måtte jeg blive hjemme med, hvad jeg troede bare var et maveonde, men som viste sig at være et mavesår. Jeg håbede, at jeg kunne være tilbage på fuld kraft igen nu. Men efter anbefaling fra min læge vil jeg være sygemeldt nogle uger endnu. Det er frustrerende (virkelig!) for jeg brænder for at komme tilbage og fortsætte arbejdet med mine kolleger fra alle partier i Folketinget. Men sådan må det desværre være.

Heldigvis har vi sammen med gode kræfter på tværs af Folketinget sikret hjælpepakker til dansk erhvervsliv med aftalerne i forbindelse med den seneste nedlukning. Jeg overlader derfor trygt ansvaret for Erhvervsministeriet til min rigtigt gode kollega Dan Jørgensen, indtil jeg er tilbage igen. Vi ses inden alt for længe.

Pas på hinanden og hold ud lidt endnu".

Allerede i 2019 havde ministeren i en periode stress-symptomer. Denne gang er det ifølge hans profil på det sociale medie Facebook altså et mavesår, der holder ham fra arbejdet.