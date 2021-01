Erhvervsminister Simon Kollerup på sygeorlov

KØBENHAVN:Fra fredag den 8. januar er erhvervsminister Simon Kollerup (S), der er valgt i Thistedkredsen på sygeorlov.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) bliver fungerende erhvervsminister. Det skriver Statsministeriet i en meddelelse.

- Som følge af, at erhvervsminister Simon Kollerup på grund af sygdom midlertidigt er forhindret i at varetage ledelsen af Erhvervsministeriet, er ledelsen af de under erhvervsministeren hørende opgaver overdraget til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, skriver Statsministeriet.

Simon Kollerup står i spidsen for de forhandlinger om erstatning til minkavlerne, der siden november har kørt i Folketinget.