Et "lyttemøde" for politikerne

THISTED: - Politik skal ikke være mærkeligt og fjernt. Stem for God’s sake!

Sådan sagde Torsten Gejl fra Alternativets folketingsgruppe, da han fik lov til at åbne "UngdommensVælgermøde", hvor politikerne ellers kun undtagelsesvist var tilladt på scenen.

Omkring 500 mennesker var mandag samlet i Teutonersalen til et anderledes vælgermøde. Arrangørerne har været på en længere rejse rundt på folkeskoler over hele Thy, og de har været ude for at mødes med de unge der, hvor de er efter skoletid.

Et af de mest debatterede emner i løbet af dagen var de unges mødesteder, og holdningerne var delte. Niels Jørgen Pedersen (V) sagde, at han er ked af, at de unge mener, at de mangler mødesteder, når nu kommunen har lavet URT-huset og er ved at renovere biblioteket. Ida Pedersen (S) sagde derimod, at kommunen har været for optaget af URT og Plantagehuset som mødesteder.

Kan mærke en god energi

Deres arbejde kulminerede ved mandagens event.

- Det virkede som om, at folk lyttede og lyttede til hinanden, hvilket var det vigtigste. Det her skal være startskuddet til et anderledes forhold mellem unge borgere og politikerne. Borgerne er jo kommunen! Så det er vigtigt at vi samles og diskuterer, sagde Emilie Juul Giese, arrangør på ’UngdommensVælgermøde’.

- Jeg kan mærke en god energi. Jeg tror det har været fedt for de unge at se politikerne. De unge ved godt, at der er noget på spil, og at det ikke er lige meget, om de bruger deres stemme - også selvom de ikke har stemmeret, sagde Jakob Lundbye, der sammen med Emilie Juul Giese startede ’UngdommensVælgermøde’.

- Det handler om at finde ud af, hvad man synes er fedt, og så finde en politiker, der synes det samme, sagde Torsten Gejl (Å).

Kommune skal være synlig

Dagen startede ud med en panel-debat bestående af engagerede unge fra Aarhus og Aalborg, en professor fra RUC, forvaltningsfolk og en enkelt viceborgmester. Her blev der debatteret, om kommunerne er gode nok til at inddrage de unge. Særligt Eva Sørensen, professor i offentlig administration og forvaltning fra RUC nærmest fløj frem på scenen, når hun fik ordet.

- Man gør meget i kommunerne for at inddrage de unge, og det har møde er jo også et symptom derpå. Men vi skal øve os i, at de unge opdager, hvad det er kommunen laver, og at den er vigtig. Jeg tror demokratidage ude på skolerne er en nødløsning. Kommunen burde i stedet være mere synlig og knap så grå. Det helt centrale er, at kommunen får skabt resultater i stedet for en lang proces. Det tænder de unge, at der sker noget, sagde Eva Sørensen.

Frida Holm (tv.) og Sarah Elisabeth Andersen (th.) var blandt de knap 500 unge, som var inviteret til en dag i demokratiets navn i Teutonersalen på Thisted Gymnasium.

En direkte adgang

Resten af dagen var de fremmødte igennem en workshop og arrangementet blev afsluttet med endnu en panel-debat, hvor det var unge thyboer, som havde ordet.

Blandt de unge ude i salen var Sarah Elisabeth Andersen på 18 år og Frida Holm på 19 år, der begge går på HTX og er førstegangsvælgere.

- Det var spændende at få muligheden for, at snakke med politikerne om, hvad vi synes der er af problemer i hverdagen, sagde Frida Holm.

- Jeg er positiv overrasket. Jeg kan rigtig godt lide ideen om, at vi har fået en direkte adgang til kommunen, og at de har været her i den tro, at de skulle lytte til de unge. Man kan jo håbe, at de tager det med videre, sagde Sarah Elisabeth Andersen.

De to sad til bords med politiker Ida Pedersen (S), der også var begejstret for dagens event.

- Det var ikke os, som var i fokus, det var et lyttemøde, hvor de fik sagt en masse og det ikke var os, der skulle komme med løsningerne. Jeg synes det er et fantastisk godt initiativ, sagde Ida Pedersen (S).

- Man kender godt det her med, at man bliver meget inspireret, men så rammer hverdagen. Så jeg tror, at vi skal holde hinanden på dupperne, sagde Emilie Juul Giese.

Men om der kommer en efterfølger til "UngdommensVælgermøde" kan kun tiden vise.

På bordene lå der et billede af en burger til brug i workshoppen, hvor de unge skulle snakke om, hvorfor de samles på McDonald’s.