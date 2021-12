Et alternativt tilbud i 11. time: Drop Nye Borgerlige og gå med os

THISTED:- Drop konstitueringsaftalen med Nye Borgerlige og gå sammen med Alternativet i stedet.

Højst utraditionelt valgte Joachim Plaetner Kjeldsen, Alternativet, at rejse sig og fremsætte en appel til Thisted Kommunes kommende borgmester Niels Jørgen Pedersen (V), netop som den nyvalgte kommunalbestyrelse torsdag aften var på nippet til at godkende konstitueringsaftalen og officielt vælge ny borgmester.

- Jeg synes, du har lavet noget håndværkersjusk, lød det fra Joachim Plaetner Kjeldsen, der fortsatte:

- Jeg tror, du glemte at bruge vaterpasset, for det er som om det hælder slemt til den ene side. Jeg synes, du i din iver efter at indfri borgmestermålet kiggede for hurtigt og for langt til højre, og dermed i virkeligheden endte med at stå i vejen for tre af dine andre vigtige mål op til valget, nemlig at lave en bred konstituering, sætte de rigtige kompetencer til de rette opgaver og levere kloge klimahandlinger. Dit 14. mandat kommer fra et parti, hvor der slet ingen klimaansvarsfølelse findes.

Han kom med et sidste øjeblik-tilbud til Niels Jørgen Pedersen:

- Sæt det til afstemning i aften, at den nuværende aftale med Nye Borgerlige falder, stem med mig og suspender mødet, og så lover jeg dig, at du og jeg og Kris kan sætte os over i det lokale i fem minutter og lave en aftale, der sikrer dig en bæredygtig konstituering hen over midten.

Joachim Plaetner Kjeldsen fremsatte derefter sit ændringsforslag om at lade den indgåede konstitueringsaftale mellem Venstre, Konservative, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti falde.

Ikke overraskende afviste Niels Jørgen Pedersen at lukke aftalen op igen:

- Vi diskuterede mange af de her ting på valgnatten og efterfølgende, men jeg må også sige, at når jeg har indgået en aftale med nogen, så står jeg fast på den aftale, fastslog han og tilføjede:

- Jeg er også nødt til at sige, at alle, der er i kommunalbestyrelsen, repræsenterer nogle mennesker, der har stemt på dem, og har en berettigelse til at være her, uanset hvad vi mener.

Også Morten Bo Bertelsen (SF) tog ordet:

- Jeg er overrasket over, at der kommer sådan et forslag. Det er jo et slag i luften, Joachim, at gøre det her på nuværende tidspunkt. Jeg undlader at stemme.

Ændringsforslaget fik kun én stemme for. To undlod, og 24 stemte imod.

Derefter stemte en enig kommunalbestyrelse for at vælge Niels Jørgen Pedersen som borgmester.

Udvalgsposter fordelt

De fire partier, der i konstitueringsaftalen står bag Niels Jørgen Pedersen som ny borgmester, er, foruden Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. De samme fire partier indstillede Jens Kr. Yde (K) som viceborgmester. Indstillingen blev enstemmigt fulgt, ligesom også de indstillede kandidater til de politiske udvalg efterfølgende blev formelt valgt.

Den blå blok, som får 15 af de 27 pladser i den ny kommunalbestyrelse, sætter sig på formandsposterne i alle de politiske udvalg, hvor de desuden har ret til at udpege flertallet af medlemmerne.

Til økonomiudvalget indstillede V, K, DF og NB Niels Jørgen Pedersen (V), Jens Kr. Yde (K), Susanne Olander (V) og Ib Poulsen (DF). Oppositionen, bestående af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Alternativet, indstillede Ulla Vestergaard (S), Peter Skriver (S) og Jens Otto Madsen (EL).

Til erhverv-, klima-, miljø- og teknikudvalget indstillede blå blok Jens Kr. Yde (K), Kristian Tilsted (V), Jørgen Andersen (K) og Brian Nielsen (NB). De øvrige partier indstillede Henning Holm (S), Mette Kjærulff (S) og Joachim P. Kjeldsen (AL).

Social- og seniorudvalget kommer til at bestå af Henrik Gregersen (V), Lene Kjelgaard Jensen (K), Peter Sørensen (K), Peter Uno Andersen (S) og Morten Bo Bertelsen (SF).

Til børne- og familieudvalget blev valgt Peter Larsen (V), Kenneth Bjerregaard (V), Per Skovmose (K), Jane Rishøj (S) og Claus Nybo (S).

Sundheds-, kultur og fritidsudvalget består efter nytår af Torben Overgaard (K), Preben Dahlgaard (V), Susanne Olander (V), Ida Pedersen (S) og Jan Fink Mejlgaard (S).

I arbejdsmarkedsudvalget kommer til at sidde Ib Poulsen (DF), Lene Kjelgaard Jensen (K), Preben Dahlgaard (V), Jane Rishøj (S) og Ida Pedersen (S).

Samtidig blev der sat navne på en lang række andre poster i udvalg, råd og bestyrelser.