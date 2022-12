Et halvt års ventetid er slut: Ejere flyttede omgående ind i deres hjem

THISTED:Allerede mandag aften, straks efter at de fik besked om, at lejlighederne på Sydhavnsvej nu må bebos, flyttede de første beboere ind - igen. Denne gang med en forvisning om, at de denne gang må blive boende.

- Vi pakkede de ting, vi kunne, og skyndte os at komme hjem i vores hjem, siger Jytte Otte, der sammen med sin mand har købt en af lejlighederne. Parret flyttede ind allerede i juli, da de modtog nøglerne til lejligheden, men oplevede to gange siden at blive tvunget til at flytte ud igen, fordi bygherren manglede at få den nødvendige ibrugtagningstilladelse fra Thisted Kommune.

Siden har parret boet først i deres autocamper og senest i et sommerhus i Vorupør.

- Der er nogle, der har boet 11 forskellige steder, mens de har ventet på at kunne flytte ind. Der er det i det, at vores sociale liv er nærmest blevet slået i stykker i det halve år. Vi har ikke kunnet tilrettelægge noget, siger Jytte Otte.

Da der mandag aften endelig blev givet grønt lys for indflytning, gik det hurtigt med at rykke ind, for mange havde allerede haft deres møbler til at stå i lejlighederne siden den første indflytning i sommer. Det gjaldt også for Jytte Otte og hendes mand.

- Vi havde fået lov til at lade alle møblerne stå i lejligheden, og politiet havde sagt, at vi måtte gå op efter vores ting og vande vores blomster, og det har vi selvfølgelig også gjort. Men at vi skulle skifte fra sommertøj til vintertøj, det var der i hvert fald ikke nogle af os, der havde regnet med, siger hun.

Nu ser hun frem til at holde jul i det nye hjem.

- Det er fem minutter i 12 i forhold til jul, men nu har vi også ventet et halvt år, konstaterer hun.

Da de første købere flyttede ind i deres lejligheder i juli, lignede området stadig en byggeplads, og Jytte Otte erkender da også, at tingene ikke var ordentlig på plads fra starten.

- Vi er godt klar over, at i starten lå den hos bygherre. Vi skulle aldrig have haft den nøgle. Men en sag har jo altid to sider, og jeg synes ikke, at kommunen har behandlet os ordentligt som borgere. Vi har jo skrevet og ringet og gjort alt muligt i forhold til kommunen, men det var ligesom at slå i en dyne. Vi har simpelthen været gidsler i det her, siger hun og understreger:

- Vi er da utrolig lettede og glade over at være flyttet ind, ingen tvivl om det.

Jytte Otte oplyser, at der er flere, der også skyndte sig at rykke ind allerede mandag aften, og andre fulgte efter tirsdag.

- Alle har jo stået på spring, siger hun.

Hun håber, at man nu kan slå en streg i sandet og se fremad.

- Der er sagt mange ord i denne her sag, men jeg håber, at vi kan få et godt naboskab med kommunen, siger hun.