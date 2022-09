- Et herligt projekt: Politisk ja til seniorvenlige boliger

HANSTHOLM:Thisted Kommune støtter Thisted Boligs planer om at opføre 20 seniorvenlige, almene familieboliger på Roshagevej i Hanstholm. Boligerne bliver i tre størrelser, 76, 90 og 110 kvadratmeter til en månedlig husleje fra 6535 kroner for de mindste til 8338 kroner for de største.

- Det er et herligt projekt, lød det fra Per Skovmose (K), som dog udtrykte undren over, at en sag om byggeri af andre almene seniorboliger i Hanstholm endnu ikke er afgjort.

- Det er som om, der kun er et boligselskab i kommunen, tilføjede han.

Med kommunalbestyrelsens godkendelse af budgettet for byggeriet er der sagt politisk ja til, at kommunen indskyder en grundkapital på 10 procent af den samlede byggepris på 41,2 mio. kroner og at der stilles en kommunegaranti på 68,06 procent af et kreditforeningslån på i alt 36,256 mio. kroner.

Direktør Chano Sauer, Thisted Bolig, har tidligere oplyst til Nordjyske, at han forventer at gennemføre et udbud på byggeriet i slutningen af september eller i begyndelsen af oktober. Chano Sauer gav i den forbindelse udtryk for, at han forventede at få nogle priser på byggeriet, som gør det muligt at realisere det indenfor budgettet.