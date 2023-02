Et lys i mørket: Hanstholm-brødre vinder stor fiskeripris

HANSTHOLM:Det er trange tider for fiskeriet, og det er trange tider for Hanstholm Havn.

Men her til aften blev der tændt et lille lys i vintermørket, da Hanstholm-brødrene Henrik Bloch og Anders Hyre Corell sammen modtog prisen som årets fisker.

Det skete ved Fiskerikonferencen, som blev afholdt af Fiskeri Tidende og Vestjysk Bank i Ringkøbing. De to brødre får prisen for deres ukuelige tro på fiskeriet. I trange tider har de fået fod på eget dæk, de jagter muligheder og er et stærkt forbillede for andre fiskere.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse.

Det er ikke nogen hemmelighed, at de seneste år har været barske for dansk fiskeri.

Kvoterne er gået nedad, Brexit ramte fiskerne hårdt, så corona og senest brændstofkrisen. Det presser alt sammen fiskerne – også Henrik Bloch og Anders Hyre Corell fra Hanstholm.

Men de to brødre giver ikke op. De tror på fiskeriet, og de har en evne til at gribe de chancer, der byder sig.

- De to fiskere kan noget helt særligt. De har en indstilling til fiskeriet og et gåpåmod, som er ud over det sædvanlige. Selv i trange tider klør de på og ser muligheder, og for det fortjener de prisen som Årets Fisker, lyder det fra juryen.

Hanstholm-brødrene fisker fra deres fartøj HM 281 Mercy. Efter en årrække, hvor de havde hyre på andre fartøjer, købte de i 2019 den tidligere S 281 Elin, som de har forvandlet til HM 281 Mercy.

Og netop den bedrift får de stor ros for. De har stille og roligt opbygget et fiskeri. De har arbejdet hårdt, grebet chancer og tilpasset deres fiskeri de muligheder, som nu engang var. Alt sammen uden brok. Når corona, oliepriser m.m. har spændt ben for fiskeriet, har de fundet løsninger og troet på, at det nok skal gå.

De er ifølge pressemeddelelsen, hvad juryen anser for at være gode forbilleder for andre fiskere og stærke repræsentanter for dansk fiskeri. Eller som kollegaerne i Hanstholm Fiskeriforening, der har indstillet brødrene, påpeger:

- Vi har brug for yngre fiskere, og Henrik og Anders er et fantastisk eksempel på, at de er derude – og at det kan lade sig gøre at etablere sig, hvis man har den rette indstilling. Deres positive indstilling og vilje er en stor inspiration for os alle.

Der var i alt fire nominerede kandidater, som var udvalgt blandt en række indstillinger fra fiskere, lokalforeninger mm. Det er altså fiskerne selv, som indstiller til titlen.

Jurykomiteen har bestået af fiskeridirektør i Vestjysk Bank, Jørgen Eriksen, Flemming Christensen, direktør i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, Torben Høy, Vest Fisk og Line Dalgaard Jensen, Fiskeri Tidende.