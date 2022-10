Et point til Hanstholm IF: Playoff-kampe venter

VIBORG:Der var spænding til det sidste om de nederste placeringer i Serie 2, hvor tre hold kæmpede om at undgå nedrykning. På udebane mødte Hanstholm IF NUGF Viborg i en direkte duel om overlevelse.

Det blev en tæt kamp med mange chancer, som endte med en pointdeler på 3-3.

- Det var en vigtig kamp for begge hold, så der manglede lidt energi, fordi begge hold var lidt nervøse, siger træner for Hanstholm IF, Per Kristiansen.

Hanstholm IF fik en god start på kampen og var tæt på at bringe sig foran efter to minutter. Efter knap en halv time kom målet, da Patrick Andersen blev spillet fri og scorede til 1-0 til Hanstholm IF.

Kort før pausen var forsvaret fra Hanstholm IF en smule ukoncentreret, og det gjorde, at hjemmeholdet to gange kom igennem og scorede til henholdsvis 1-1 og 2-1.

- I pausen snakkede vi om, at vi skulle have lidt mere energi i spillet og spille lidt hurtigere, og så skulle mulighederne nok komme, siger Per Kristiansen.

10 minutter inde i anden halvleg begik Hanstholm IF straffespark, som NUGF Viborg omsatte til en scoring.

Dermed var der pres på gæsterne, som også løb ind i et par skader. I den afsluttende fasesatsede de offensivt, og efter 68 minutter fik de tilkæmpet sig et straffespark, da en forsvarsspiller fra NUGF Viborg satte hånd på bolden. Andreas Linde Kristiansen tog sig af straffesparket og scorede sikkert.

I kampens overtid lykkedes det Hanstholm IF at udligne. Et hjørnespark blev sparket indover, og på bagerste stolpe dukkede Andreas Linde Kristiansen op og sparkede bolden i mål til 3-3.

Før kampen lignede uafgjort et godt resultat for Hanstholm IF, men i og med at Viborg Søndermarken slog topholdet Højslev Station IF, betyder det, at Hanstholm IF slutter på sjettepladsen. Dermed skal de spille en afgørende playoff-kamp mod et hold fra Serie 3 om at blive i Serie 2.

- Vi er lidt ramt af skader for tiden, men vi har prøvet det før, og vi skal spille på hjemmebane, så vi er fortrøstningsfulde, siger Per Kristiansen.