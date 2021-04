Et skarpt øje på smittetallene: Sogn kan risikere nedlukning

THY-MORS:Antallet af coronasmittede stiger lige nu, både i Thy og på Mors. Samtidig holder man i Thisted Kommune et skarpt øje på tallene på sogneniveau.

- Der er nogle sogne, der kommer tæt på risikoen for nedlukning, siger Tue von Påhlman, direktør for social- og sundhedsforvaltningen i Thisted Kommune.

Han tænker specielt på Ræhr sogn. Her er der en incidens på 913, og positivprocenten er oppe på 8,2.

- Der bor kun 767 personer i sognet, og der har været en del smittede. Der er lige kommet syv ind, og når man ser på de foregående dage, så er man oppe på 17. Så det vil sige, at her er man tæt på at opfylde kriterierne for nedlukning, siger direktøren.

Han håber dog, at det ikke går så galt.

- Men oplysningerne indikerer, at der er en risiko for, at Ræhr går i rød senere på ugen. I så fald er der nogle frivillige foreninger, der vil blive underlagt restriktioner. I det omfang det skulle ske, at vi går i rød, så vil vi selvfølgelig sørge for, at de bliver informeret, siger Tue von Påhlman.

Han har indtryk af, at en del af de nyeste smittetilfælde har sammenhæng med det udbrud af coronavirus, som har ramt specielt fiskeindustrien Thorfisk i Hanstholm.

- Det vil sige, at nye smittede allerede er i isolation, så vi håber, at vi snart får det inddæmmet, siger han.

Den daglige opdatering fra Statens Serum Institut, der kun baserer sig på PCR-tests, viste onsdag eftermiddag, at der i Thisted Kommune er 49 smittede, hvilket giver en incidens på 113. Det er en stigning fra 44 smittede.

På Mors viser de nyeste tal i den opgørelse, at der er 11 smittede over de seneste syv dage, mod tidligere ni. Det giver nu en incidens på 54,4.