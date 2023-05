Et teater kom til byen - siden har Juliane ikke set sig tilbage

THY-MORS:Sin unge alder til trods har hun allerede mange år på bagen som en aktiv del af det lokale kulturliv - både som udøvende og som leder og inspirator for andre.

For dette engagement bliver 16-årige Juliane Margrete Møller Longfors fra Thisted nu hædret af Kulturelt Samråd i Thisted. Fredag modtog hun kulturprisen for unge - også kaldet Årets Unge Kulturtårn.

Juliane startede som femårig på Musikskolen i Thy, først på violin, mens hun siden kastede sig over guitar og sang. Og i 8. og 9. klasse var hun en del af musikskolens aspirantlinje.

Samtidig har hun været med i Nordvestjysk Pigekors korskole og senere selve pigekoret, og i en alder af blot 12 år blev hun en af lederne af spirekoret på Østre Skole.

Men ved siden af det musikalske er teater kommet til at fylde mere og mere i Julianes liv. Hun har været med i Kulturforeningen Sjørring Søs to seneste forestillinger - i den seneste fra 2022 med en større rolle.

Her var hun også en bærende kraft i arbejdet med at samle børn og unge til forestillingen. Og det gjorde hun på en måde, så der altid var "grin, godt humør og stor støtte til hinanden", lyder det fra Kulturforeningen Sjørring Sø, som - sammen med en række andre kulturaktører - har indstillet Juliane Longfors til prisen.

Men ikke mindst satte det gang i Julianes teaterengagement, da Limfjordsteatret etablerede Ung Kunst Thy med base i egnsteatrets nye afdeling i Thisted. Hun var med fra start, og "har ikke set sig tilbage siden", som det hedder i indstillingen.

Sammen med to andre unge har hun således også arbejdet som instruktør på Limfjordsteatrets teaterskole. Og ikke overraskende pegede pilen på Morsø Gymnasiums studieretning med drama på højt niveau, da Juliane sidste år skulle vælge ungdomsuddannelse - selv om det betyder tidligt op om morgenen for at nå bussen til Nykøbing.

På Mors blev hun i efteråret optaget på Limfjordsteatrets Talentakademi for Scenekunst, ligesom hun har fået fritidsjob som en del af underholdningsteamet i Jesperhus Feriepark.

Ydermere er Juliane blevet medlem af bestyrelsen for Thisted Teaterkreds - med titel af "ungetilforordnet". Her skal hun være med til at vælge forestillinger, der kan få unge til at gå i teatret, men får også tid til at deltage i afviklingen af forestillinger på teatret.

- Teater er et virkelig fedt medie, synes Juliane Longfors - her uden for Morsø Gymnasium, hvor hun går i 1.g. Om hun vil arbejde professionelt med teater, har hun dog "lige nu ingen idé om", erklærer Juliane. Foto: Bo Lehm

Også Horsens Teaterfestival for børn og unge har haft bud efter den unge thybo. På efterårets festival, hvor Juliane optrådte sammen med Ung Kunst Thy, blev hun således udpeget som en af seks unge, der fik til opgave at vælge to forestillinger til dette års festival i Horsens blandt tilbuddene på en anden børneteaterfestival, Aprilfestival, som i år blev holdt i Ebeltoft.

At være en anden - og sig selv

Julianes interesse for teater blev grundlagt, allerede da hun gik på Rolighedsskolen i Thisted, hvor der blev spillet rigtig meget teater, fortæller hun:

- Da jeg så kom i 9. klasse, så jeg, at der startede et teaterhold på Limfjordsteatret. Og så har jeg bare været fanget af det lige siden.

- Jeg synes stadig, at musik er mega spændende. Men teater er et virkelig fedt medie at arbejde med. Man kan arbejde med at være en anden end sig selv - samtidig med, at man også er sig selv. Og så er det også spændende at arbejde sammen med andre, som også er en anden end sig selv, siger hun.

Om hun så på længere sigt vil arbejde professionelt med teater, det har Juliane dog lige nu "ingen idé om", fortæller hun:

- Der er så meget andet, som jeg også synes er spændende. Fysik, for eksempel. Og historie. Men lige nu er det bare teater, der fanger mig, siger hun.

Ud over Karen-Mette Christiansen fra Kulturforeningen Sjørring Sø er Juliane Longfors blevet indstillet til prisen af Thomas Munk fra Thisted Teaterkreds, Mads Bas Eliasen, der underviser på Musikskolen i Thy, Steen Haugesen, kunstnerisk ansvarlig for Limfjordsteateret i Thisted, samt af Clara Sø Madvig Knudsen, elev på Limfjordsteatrets teaterskole.

Endelig har Julianes "stolte forældre", Claus og Anna Ehlers, været med til at indstille hende. De har formentlig bidraget med indstillingens bemærkninger om, at Juliane - trods nogle rigtig lange dage - aldrig brokker sig.

Men det kan også godt blive for meget, erkender hun:

- Jeg har gået og været ret presset det sidste stykke tid. Så det betyder utrolig meget, at jeg faktisk bliver anerkendt for det, jeg har lavet, siger den glade prismodtager.

Kulturtårn-prisen blev overrakt fredag aften i Hanstholm Centret - som en del af Kulturelt Samråds to dages festival i centret med blandt andet børneballet, udstilling og en række koncerter.