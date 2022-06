"Et typisk billede fra Thy". Men byrådet syntes ikke det lignede

HELTBORG:I 1977, da det nye Thisted Rådhus var under opførelse, fik byrådet tilbud om et maleri til nybyggeriet. Kunstneren var Poul Ekelund, der var død året før, kun 55 år gammel.

Poul Ekelund havde holdt meget af Thy, som han var knyttet til i kraft af sit sommerhus i Vangså. Knud Friis, en af arkitekterne bag rådhusbyggeriet, tilbød kommunen maleriet af Ekelund til en favorabel pris. Og arkitekten mente, at det var "et typisk billede fra Thy".

Men flere byrådsmedlemmer havde svært ved at genkende Thy, og det endte med, at byrådet - med stemmerne otte mod syv - sagde nej til at købe billedet, der i stedet blev solgt til en samler i Norge.

Paradoksalt nok skilte Poul Ekelund sig ellers ud ved at male, så man kunne se hvad det forestillede - i hvert fald i meget højere grad end sine jævnaldrende kunstnerkolleger som Asger Jorn og de andre Cobra-malere. Og Kirsten Tange Maagaard, museumsinspektør på Vendsyssel Kunstmuseum, har tidligere i Nordjyske kaldt ham "utilpasset".

Fra lørdag viser Heltborg Museum et udvalg af Vendsyssel Kunstmuseums store Ekelund-samling, sammen med fire Ekelund-malerier, der ejes af Museum Thy (som museet i Heltborg er en del af) samt billeder i privateje.

Maleriet, som Thisted Byråd i 1977 sagde nej til at købe, er desværre ikke en del af udstillingen, der er delvist identisk med en udstilling sidste år på Vendsyssel Kunstmuseum i anledning af, at Poul Ekelund i 2021 ville være fyldt 100 år.

Maleriet af Poul Ekelund, som Thisted Byråd i 1977 sagde nej til. Privatfoto

Men et udsnit af det afviste værk pryder forsiden af et hæfte, som udgives i forbindelse med udstillingen i Heltborg. Og en reproduktion af billedet er til salg.

Det var ikke første gang, at det officielle Thy sagde nej til Poul Ekelund. Da sygehuset i Thisted i 1960'erne skulle udvides, tilbød Statens Kunstfond at støtte en større udsmykningsopgave, som Ekelund skulle lave - mod at sygehusets ejere, Thisted Kommune og Thisted Amt, betalte 20.000 kr. af de op mod 80.000 kr., som opgaven ville koste. Men udsmykningen blev aldrig til noget.

61 plakater af Erland Knudssøn Madsen udstilles i Heltborg Privatfoto

Knudssøn Madsen-plakater

Ud over Ekelund-udstillingen viser Heltborg Museum 61 plakater af Thy-kunstneren Erland Knudssøn Madsen. Det er plakater for hans egne udstillinger, lige fra den første i Viborg i 1963, til en udstilling i anledning af hans 80 års-dag her i foråret - ligeledes i Viborg.

Men også hans kendte turistplakat for Thy er med, sammen med en plakat der skulle få bilister til at bruge sikkerhedssele - og én, der reklamerede for en indsamling til fordel for Thyhallen i 1971.