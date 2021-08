EU-projekt vil samle på historier fra Vilsund

THY-MORS:Om få måneder udløber det EU-finansierede projekt Pericles, der sætter fokus på at indsamle beretninger fra borgere i en række udvalgte kystområder i Europa, deriblandt Vilsund. Foreløbigt er der ikke kommet mange historier herfra, men nu sætter Aalborg Universitet, der er dansk tovholder på projektet, en slutspurt ind.

Onsdag 9. september bliver der afholdt en workshop på Øst Vildsund Gl. Færgekro i Sundby, hvor medarbejdere fra Museum Thy, Museum Mors, de to kommuner samt nogle lokale borgere deltager. Det oplyser lektor ph.d. Lars Bodum fra Aalborg Universitet.

Samtidig opfordrer han alle borgere, der har noget viden og nogle gode historier at fortælle om området omkring Vilsund til at bidrage til projektet. Det kan ske ved at plotte sit sted ind på det digitale kort, der findes på projektets hjemmeside, og her kan lægges både tekst, billeder og video ind.

- Man kan fortælle om fiskeri på fjorden, livet i havnen, naturoplevelser eller noget andet som man synes er særligt for området. Det kan også være, at man har en gammel lejlighedssang eller en opskrift på en egnsret som man har lyst til at dele. Skriver man sin historie ind på kortet inden 1. oktober, kan man ovenikøbet blive den heldige vinder af en iPad, siger Lars Bodum.

Han fremhæver, at det digitale kort er et bud på, hvordan fremtidens indsamling af kulturarv og minder kan blive mere borgerdrevet.

Projektet startede i maj 2018 og udløber 31. oktober i år. Otte regioner i Europa er omfattet af det EU-finansierede forsknings- og innovationsprojekt, der har et budget på 2,5 millioner euro, altså godt 18,5 millioner kroner. Ifølge beskrivelsen handler projektet om at beskytte og styrke kulturarven i Europas kystnære og maritime regioner. Det skal ske ved at involvere lokale kræfter i forskningen og især omkring dokumentationen af den fælles kulturarv.

- Det lykkedes faktisk midt i coronaen at få afviklet en workshop i september 2020 med 50 deltagere, især lokale fra Vilsund-området, hvor vi havde fokus på nogle af de temaer, der er i projektet, fortæller Lars Bodum.

Den halve snes bidrag, der indtil videre er lagt ind på det digitale kort fra Thy-Mors stammer alt sammen fra den pågældende workshop i 2020. Lars Bodum håber, at flere vil bidrage, inden projektet udløber.

Han forsikrer i øvrigt, at portalen mapyourheritage.eu/da/ kører videre i mindst tre år efter at projektet i øvrigt slutter.

- Efter det skulle vi gerne kunne gemme data på en eller anden EU-portal, så de bliver gemt et eller andet sted i EU-systemet, siger han og tilføjer:

- De lokale museer holder jo også øje med, hvad der foregår. Området som sådan skulle gerne have gavn af det her, ved at man udvider sit kendskab til kulturarven i de andre områder på kryds og tværs.

Lars Bodum oplyser i øvrigt, at en forskningsassistent fra Aalborg Universitet vil lægge vejen forbi søsportscentret i Vilsund i løbet af efteråret, så folk kan få hjælp til at lægge ting ind på det digitale kort.