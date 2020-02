EUC Nordvest med i globalt skolenetværk

THY-MORS:EUC Nordvest er netop blevet godkendt som UNESCO Verdensmålsskole. Dermed bliver EUC Nordvest en del af et verdensomspændende skolenetværk, der arbejder målrettet med globalt medborgerskab og bæredygtig udvikling.

Det oplyser skolen i en pressemeddelelse. Her nævnes det blandt andet, at EUC Nordvest gennem mange år har arbejdet målrettet med flere af de indsatser, der ligger under FN’s Verdensmål. Både i kraft af at skolen har haft fokus på energioptimering af institutionens bygninger men også i læringssammenhænge, hvor teknologi og iværksætteri med fokus på bæredygtig produktion og miljø har stået højt på dagsordenen.

- Vores fornemste opgave er at udklække kompetente, ansvarlige og værdifulde verdensborgere, og i mine øjne hænger et moderne dannelsesbegreb unægtelig sammen med verdensmålene. Derfor tager en stor del af vores undervisning og udviklingsprojekter også afsæt i FN’s Verdensmål, udtaler direktør Hans Chr. Jeppesen fra EUC Nordvest. Han giver nogle eksempler:

- Det kan være HTX-elever, der arbejder tværfagligt med Verdensmål nummer to og tre, der handler om at stoppe sult og fremme sundhed og trivsel. Her arbejder de eksempelvis med at undersøge, hvilken samfundsmæssig og sundhedsmæssig betydning det har, hvis vi overgår fra en kødbaseret til en plantebaseret livsstil. Et andet eksempel er Auto-afdelingen, der arbejder med verdensmål 11.2, ”Bæredygtige Byer og Lokalsamfund”, og tilrettelægger en konference om bæredygtig transport, hvor vi i samarbejde med det lokale erhvervsliv og politikere sætter fokus på,hvordan vi kan skabe billige og bæredygtige transportsystemer i et område som vores,hvor vi ikke har metro og togforbindelser lige uden for døren.

Hans Chr. Jeppesen fremhæver, at EUC Nordvest nu bliver en del af et etableret system med en fælles dagsorden.

- Og selvom mange delmål allerede er repræsenteret og forankret i vores undervisning, så er der stadig meget at tage fat på. Vi skal have verdensmålene forankret dybt ned i den daglige læring i alle afdelinger, og derfor vil alle afdelinger således også være repræsenteret i vores interne arbejdsgruppe. Samtidig har jeg en forventning om, at vores status som verdensmålsskole kan danne grobund for nye, spændende samarbejder med partnerskoler i andre europæiske lande. Eksempelvis vil det være oplagt, at verdensmålsskoler i andre lande vil kunne blive besøgsmål for os på studieture, hvor eleverne skal ud og opleve, hvordan andre lande og kulturer arbejder med bæredygtig udvikling. Til syvende og sidst handler det for os om at skabe værdi for vores elever, siger direktøren.