Thisted-fans jublede over uventet sejr

THISTED: Formanden for TFCs nye fanklub, Bjarke Jensen, havde mere end svært ved at få armene ned igen, efter at det nyoprykkede TFC-hold slog Viborg søndag eftermiddag. En kamp som ingen rigtig troede, at Thisted ville vinde. Og bestemt ikke med 2-1.

- Men det var som om, at spillerne fik blod på tanden efter der stod 1-1. At vi så går hen og scorer få minutter før sidste fløjt, er bare for vildt, siger Bjarke Jensen, og fortsætter:

- Det er simpelthen en kamp, man ikke glemmer. Vi håbede jo hele tiden, men troede nok ikke rigtigt, at det ville ske.

Han føler, at sejren er fortjent, for der blev spillet godt fodbold.

- Vi var jo bagud med 1-0 i lang tid, siger han.

Noget af succesen kan skyldes, at der er lavet en væsentlig forstærkning af truppen med nye kræfter hentet i England.

- Det er generelt en god trup, de har fået sat sammen. Dernæst kommer de 3-4 styks fra udlandet, som de har på prøvetræning. Men det er også det, der skal til, for nu er det seriøst. Det er jo nogle skrappe drenge, vi er oppe i mod 1. division, siger formanden.

På tilskuerrækkerne havde man også en mere pessimistisk tilgang til kampen inden bøtten vendte i slutningen af kampen.

- 0-0 vil være godt nok, for det er jo to hold, der er usikre på hinanden, da de jo ikke har spillet mod hinanden før, sagde Flemming West fra Vestervig, da kampen var halvejs inde i første halleg.

Kampen var klassificeret som en højrisikokamp, og derfor var politiet mødt talstærkt op, hvis der skulle opstå uro mellem de mange tilskuere.

- Under hele kampen, var der en god stemning, så der var ingen ballade, kunne formanden dog fortælle.

1625 mennesker havde taget turen til stadion denne søndag, hvilket bragte kø ved indgangen og ikke mindst i ølteltet. Da klubben spillede i 2. division var det halve antal mest almindeligt. Det er efterhånden ved at være en årrække siden, at TFC sidst var i 1. division. Det var i 2009/10, og det blev kun til den ene sæson. Næste kamp er mod Roskilde 6. august på udebane.