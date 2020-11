Euforiserende stoffer konfiskeret

FRØSTRUP:Politiet gennemførte tirsdag sidst på eftermiddagen en aktion på Gl. Aalborgvej tæt på Thylejren.

Kl. 15.45 blev en 20-årig mand fra Nykøbing fundet i besiddelse af 100 gram hash. Han var passager i en bil, som politiet vinkede ind til siden kort efter, den havde forladt Thylejren. Han blev sigtet for at være besiddelse af de 100 gram hash.

To timer senere var det galt igen, da en 24-årig mand fra Løgstør blev sigtet for at være i besiddelse af 17 gram marihuana. Det fik politiet til at gå ind i Thylejren, og kl 18.09 blev en 38-årig thybo sigtet for salg af stofferne til de to unge mænd.