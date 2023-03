Europas stærkeste er tilbage: - Thy kan være medspiller på de store mesterskaber

THISTED:Det bliver erfarne kræfter, der skal afvikle europamesterskabet. I 2017 stod de samme arrangører bag EM i klassisk styrkløft, det hidtil største internationale sportsevent afholdt i Thy.

Det fremgår af en pressemeddelese.

Med Thyhallen som ramme og Thisted Vægttrænings Forening som arrangør i samarbejde med Det Europæiske Styrkeløft Forbund, Dansk Styrkeløft Forbund, Thisted Kommune og Sport Event Denmark afholdes europamesterskaber i styrkeløft, European Equipped Powerlifting Championships 2.-7. maj.

Borgmester hos Thisted Kommune Niels Jørgen Pedersen er stolt over, at så stort et arrangement bliver afholdt i Thy.

- I år kan atleter og publikum glæde sig til nye og flotte rammer i den nyrenoverede Thy Hallen, hvor vi håber, de får et fantastisk stævne med stor opbakning. Med endnu et EM indenfor kommunegrænsen viser Thy, at vi kan være medspiller på de store mesterskaber, fortæller borgmesteren i pressemeddelelsen.

”Klassisk” vs.”equipped”

Mens klassisk styrkeløft primært er baseret på styrke og i mindre grad teknik, forholder det sig anderledes i equipped styrkeløft, som stiller store tekniske krav til atleten.

Det er væsentligt tungere vægte, der håndteres end i klassisk styrkeløft, og de stramme understøttende dragter og knæbind stiller store krav til atleternes tekniske færdigheder.

Atleten skal mestre teknikken og udstyret for at udnytte sin styrke og blive godkendt af dommerne. Trekampen består af tre forskellige øvelser, squat, bænkpres og dødløft, som hver især stiller forskellige krav.

I 2020 var man klar til at byde velkommen til EEPC 2020, da Covid 19-pandemien satte verden i stå og aflyste alt. Men nu skulle det være sikkert og vist, at de stærke atleter har kurs mod Thy.

Danske medaljechancer

Det danske landshold har gode muligheder for medaljer. I den åbne klasse er verdensrekordholderen i squat Nicki Lenz blandt guldfavoritterne i 105 kilo klassen. Lizette Hansen og Amalie Larsson er begge med i kampen om medaljerne i både trekamp og disciplinerne.

I juniorkategorien er der medaljehåb til Karen Thrige Andersen, som favorit til EM-guld i juniorpigernes +84 kilo klasse, og Martin Thomsen i 105 kilo klassen.

Der er også medaljechancer til en række andre danske atleter, kvinder såvel som mænd.

Lokale atleter i aktion

Tre atleter fra Thisted Vægttrænings Forening er udtaget til det danske landshold. Juniorløfteren Benjamin Falgren Andersen i 93 kilo klassen er regerende dansk mester og nordisk juniormester fra 2021, og et realistisk bud på medalje i squat.

I open klassen stiller den flerdobbelte danske mester Patryk Bolek til start i 105 kilo klassen og trekamp. Bolek har gode chancer for at kæmpe med om medaljer i disciplinen dødløft, hvor han er indehaver af den danske rekord.

TVFs regerende danske mester, Casper Futtrup stiller, 13 år efter han vandt VM-bronze i Canada for juniorer, op i den hårde 120 kilo klasse. I disciplinerne squat, hvor Futtrup er dansk rekordholder og bænkpres, hvor han tidligere har vundet EM og VM medaljer som junior, er han ikke langt fra medaljeskamlen.

Ud over de tre atleter fra arrangørklubben regnes EM-favoritten i juniorpigernes 84 klasse, Karen Thrige Andersen, også for lokal. Hun er bosiddende i Aalborg, men oprindeligt fra Thisted og tidligere medlem af Thisted Vægttrænings Forening, og dermed også på hjemmebane med familie og venner på lægterne.