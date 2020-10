Exit: Ukrainsk kvinde fængslet

THISTED:Den ukrainske kvinde, der først havde overnattet i et venteskur på jernbanestationen i Thisted for derefter at tage ned på McDonald’s på havnen, hvor hun spyttede en ansat i ansigtet, er nu blevet fængslet frem til 3. november med henblik på udvisning.

Det oplyser lokalpolitiet i Thisted efter grundlovsforhøret tirsdag.

Sagen begyndte da patruljebil natten til tirsdag satte kvinden af ved stationen, efter at hun halvanden time tidligere var blevet taget op på Solbakkevej i Thisted. Nogle folk havde her følt sig generet af kvinden, der henvendte sig til dem på gebrokkent engelsk.

Indehaver af billetkontoret på jernbanestationen i Thisted, Ulrich Albrechtsen, oplyste, at hun ikke virkede psykisk syg eller utilregnelig, men tydeligvis var hun meget langt nede. Hun var desperat.

Tirsdag morgen var hun forsvundet men havde efterladt sig et værre svineri i venteskuret - herunder personlige papirer, hvoraf det fremgik, at hun havde haft arbejde på svinefarme i Ringsted og Grenaa. Og at hendes arbejdstilladelse var udløbet.

Kvinden besøgte om morgenen McDonald´s, hvor hun nægtede at bruge mundbind, og det endte med, at hun spyttede en medarbejder i ansigtet. Endnu en gang blev hun hentet af politiet, og kvinden er nu sigtet for ikke at bruge mundbind og for vold.