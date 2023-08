Få dage før sæsonstart: Klubbens bane kørt i smadder

HANSTHOLM:De er godt trætte af det i fodboldklubben Hanstholm IF.

For anden gang på et halvt år har ukendte gerningsmænd i ly af mørket begået groft hærværk mod klubbens opvisningsbane. Det er sket blot få dage før sæsonstarten.

Med en bil er der kørt dybe spor ned i græsset overalt på banen. Det samme skete tilbage i januar - men da var der bedre tid til at udbedre skaderne før starten på forårssæsonen.

- Vi synes selv, vi var rimeligt large, sidste gang vi skrev ud om dette fænomen. Men nu orker vi ikke mere. Vi er super kede af, at vores flotte baner ikke kan stå skarpt til sæsonstarten. Det er noget forbandet svineri, at én eller flere skal ødelægge det for så mange andre, skriver klubben i et opslag på sin Facebook-side.

Patrick Andersen fra klubbens fodboldudvalg er vred over hærværket, der er gjort grundigt og fylder det meste af banen.

På dronebilledet er det tydeligt at se, at hærværksmanden bag rattet har været omtrent over hele opvisningsbanen i Hanstholm. Privatfoto

- Sådan var det også sidste gang, og sporene er rimeligt dybe, forklarer han.

- Det er jo frygteligt irriterende, for de frivillige, vi har til at rende rundt dernede, bruger ekstremt meget tid på at holde banen ved lige - både selve banen og faciliteterne rundt om den, siger Patrick Andersen.

Han oplyser, at der er overvågningskameraer, der vender ud mod banen.

- Sidste gang var billederne for utydelige til, at vi kunne læse nummerpladen på bilen. Man kan håbe, den er drejet den rigtige vej denne gang, siger Patrick Andersen.

Han ved, at der var folk på anlægget torsdag aften ved 21-tiden, hvor banen ikke fejlede noget. Så hærværket er sandsynligvis sket på et tidspunkt derefter og i timerne frem mod fredag formiddag, hvor hærværket blev opdaget.

Omtrent alle Hanstholm IF's hold spiller deres kampe på opvisningsbanen, og ifølge Patrick Andersen er der ingen fare for, at der er kampe, som må aflyses eller udskydes på grund af hærværket. Han spiller selv på klubbens førstehold i serie 3, som efter planen indleder sæsonen med en hjemmekamp lørdag 12. august mod Skive.

- Der kan jo godt spilles på den, men det er da træls med alle de huller i den, konstaterer Patrick Andersen.

Nu håber klubben på at få nogle tip til, hvem det er, der synes, det er sjovt at ødelægge deres opvisningsbane.